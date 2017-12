Arte, 29 Dicembre 2017 alle 11:48:40

Grandi numeri per lo Spoleto Art Festival nel 2017

Nei prossimi giorni la manifestazione sbarcherà a Firenze

Si chiude l'anno ed è tempo di bilanci: per lo Spoleto Art festival sono sicuramente entusiasmanti, tanto da aver fatto registrare il tutto esaurito per l'edizione del 2018 che si prospetta veramente scoppiettante.

Nel mese di dicembre lo spoleto art festival ha presentato a Bruxelles tutte le attività del 2018

e per l'occasione è stato presentato l'ultimo libro del prof Luca Filipponi, scritto a 4 mani con il collega

Giuseppe Catapano, presidente dell'Accademia Auge, L'Europa che Conta (Graus Editore). Il prof Luca Filipponi ( forte di una prima edizione bruciata in 30 giorni) ha visitato il Parlamento Europeo ( palazzo Altiero Spinelli), la Commissione Europea e poi ha tenuto un seminario ad 80 professori ed amministratori venuti da ogni parte d'Italia per l'occasione presso la sede della regione Abruzzo a Bruxelles avenue Louise 210, sede nella quale è in corso la mostra Spoleto Meeting Art Bruxelles con la direzione artistica di Paola Biadetti.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 31 gennaio e prevede la presenza di 13 artisti che rappresentano al meglio lo Spoleto Art Festival : Amato Silvio, Angeli Valentina, Carletti Franco, Christie John, De Giorgi Vandagrazia, Leggieri Barbara, Lubrani Stefania Fiore, Ludi Lorenzo, Maglio Maurizio, Raggetti Tony, Rampazzo Federica, Serafini Elisabetta, Sernesi Gabriella. Nella città di Spoleto nel periodo delle feste natalizie ci sono ben 3 mostre in corso a cura dello Spoleto Art Festival: la mostra personale degli artisti Giorgio Carlini (Scultore del ferro) e Danila Diglio con interessanti opere su ferro e su vetro che sono esposte nell'ambito degli eventi della pro loco di Spoleto alla Sala orafi di via Saffi fino a 14 gennaio 2018.

In corso anche le mostre sull'astrattismo all'Hotel Panciolle e quella sulle opere del premio Spoleto Art festival 2017 presso la sede dello Spoleto Art a Palazzo Bachilli-Ferretti , sempre a Spoleto. Per l'inizio del 2018 lo Spoleto Meeting art sbarcherà per la prima volta nella città di Firenze, proprio nel cuore della ex Capitale D'Italia e della Toscana presso l'Auditorium al Duomo con lo Spoleto Meeting Art Firenze a cura di Paola Biadetti con la presentazione straordinaria della mostra evento e del Cam Mondadori previste per il giorno 13 gennaio. Soddisfatto luca Filipponi, presidente della kermesse spoletina che nel 2018 compirà 10 anni di attività: "I nostri numeri sono molto importanti ed incoraggianti sotto ogni forma, ma soprattutto per il progetto culturale e per quello internazionale e comunicativo".