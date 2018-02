Sport, 09 Febbraio 2018 alle 11:16:25

Volley, la Monini Marconi Spoleto in cerca di riscatto domenica

Cresce l'attesa per la trasferta a Santa Croce: obbligatoria la vittoria per continuare a sognare la promozione

Dopo il passo falso nella prima giornata la Monini Marconi testerà le sue reali ambizioni in questa Pool A domenica sera a Santa Croce. Una sfida che in questa stagione è già andata in scena, in Coppa Italia, e che vide uscire vittoriosa la squadra toscana per 3 set ad 1. Quella era una gara da dentro o fuori, questa invece è solo la seconda giornata di un girone da 8 squadre che si concluderà il 25 marzo, ma i tre punti in palio hanno già un peso specifico importante perché gli oleari, settimi a meno quattro dalle seste, non possono permettersi di perdere ulteriore terreno se vogliono sperare nell’accesso diretto ai quarti di finale playoff.

Lucidità Bisognerà, come il tecnico Luca Monti ha sottolineato in settimana, gestire bene le cose semplici, perché non è la grinta che è mancata nella gara contro Siena. In tutti i tre i parziali persi la Monini è andata sotto di 4-5 punti ma ha sempre rimontato e riavvicinato gli avversari, perdendo un po’ di lucidità nelle fasi finali. Lucidità che invece dovrà essere alta e costante nel match di domenica sera (prima battuta alle 19.30) se Corvetta e compagni vorranno lasciare il Palaparenti con un risultato positivo.

Gli avversari I due brasiliani Wagner Pereira e Magnani Hage guidano la truppa di coach Michele Totire in posto due e posto 4, per entrambi si tratta della rima esperienza nel campionato italiano ma il loro adattamento è stato davvero positivo. Wagner in particolare guida la classifica dei realizzatori con quasi 500 palloni messi a terra in 77 set disputati. Ad innescare questi due formidabili attaccanti è il giovane regista Acquarone, 20enne di grande prospettiva entrato quest’anno nel giro delle nazionali giovanili. Al centro c’è tutta l’esperienza del capitano Alberto Elia affiancato, a seconda delle esigenze, da Davide Benaglia o dall’ex oleario Mirko Miscione. Nel ruolo di seconda banda si alternano altri due giovani interessanti: l’ex Potenza Picena Paolo Zonca e il prodotto del vivaio santacrocese Leonardo Colli, il libero infine è Leonardo Taliani.

Precedenti Oltre alla Coppa Italia in questa stagione le due squadre si erano incontrate anche nella Pool Promozione dello scorso campionato, e anche in quell’occasione i precedenti sono favorevoli a Santa Croce che si impose al tie break al Palarota e in 4 set al Palaparenti. Per raccontare un successo oleario bisogna risalire addirittura al 2006, sempre in A2, 3-1 per la Monini di coach Fausto Polidori firmato da Gabriel Chocholak e Victor Perez Moreno.