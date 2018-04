Valnerina - Eventi, 15 Aprile 2018 alle 08:02:18

Nuovo furgone a nove posti per 'Tutti i Colori del Mondo' grazie alla Slp-Cisl

Donato dal direttivo regionale del sindacato con l'aiuto del nazionale [Fotogallery]



Dan. Ub.

Un furgone da nove posti per un aiuto concreto alle famiglie nursine con ragazzi diversamente abili. E' il dono consegnato ieri sera all'associazione Onlus "Tutti i Colori del Mondo" dall'Slp-Cisl Umbria, in collaborazione con la segreteria nazionale. Il sindacato dei dipendenti postali ha inteso così

testimoniare la propria vicinanza alla popolazione di Norcia, colpita dal sisma del 2016 , andando a sostenere una delle sue associazioni più rappresentative e attive sul territorio, fondata nel lontano 1995 da un gruppo di genitori di ragazzi portatori di handicap per meglio affrontare le difficoltà derivanti dal disagio. Alla consegna del mezzo, un Opel Vivaro bianco con i loghi dell'associazione e della Slp-Cisl, sono intervenuti i massimi rappresentanti del sindacato, a cominciare dal segretario generale Slp-Cisl Luca Brgralassi, quello regionale Umberto Pocceschi e dai due coordinatori provinciali di Perugia e Terni, Marco Carlini e Danilo Corpetti. Presenti tutti i rappresentanti dell'associazione, a cominciare da Fabrizia Felici e Pasquale Di Curzio, e ovviamente la città di Norcia nelle persone del sindaco Nicola Alemanno e dell'assessore alle Politiche Sociali Giuseppina Perla. Dopo la consegna delle chiavi, la serata è proseguita con la tradizionale cena sociale dell'associazione "Tutti i Colori del Mondo", nella nuova struttura del ristorante Granaro del Monte della famiglia Bianconi, realizzata alle porte di Norcia. "Abbiamo deciso di intervenire nelle aree colpite dal sisma fin dai primi giorni dopo il terremoto del 2016", ricorda il segretario generale Burgalassi. "Questa scelta, unita alla presenza radicata su tutto il territorio nazionale (praticamente il sindacato p presente in ogni ufficio postale, ndr) ci ha consentito di realizzare interventi mirati e funzionali alle realtà che operano sui vari territori, come ad esempio l'acquisto di due mezzi per altrettante associazioni onlus attive nelle Marche, oppure l'ordine di un importante numero di pacchi regalo con prodotti tipici di Norcia e Amatrice. Questa volta abbiamo avuto il piacere di aiutare il direttivo regionale dell'Umbria cofinanziando l'acquisto del furgone per 'Tutti i Colori del Mondo', che da quasi 25 anni svolge un servizio fondamentale per i suoi associati. Riteniamo - conclude il segretario generale - che laddove esistano situazioni difficili, un evento drammatico come il terremoto venga percepito in maniera ancor più debilitante. Il nostro è un piccolo gesto che ci auguriamo non resti isolato".

La Direzione nazionale del sindacato ha finanziato al 50% l'acquisto del furgone, aiutando così in maniera determinante l'opera del regionale, il cui coordinatore provinciale ha svolto funzione di raccordo fra i vari livelli e l'associazione beneficiaria della donazione.