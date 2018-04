Spoleto - Sport, 24 Aprile 2018 alle 17:11:34

Volley, la Monini si prepara al primo atto della finale

Si comincia il primo Maggio a Siena. Coach Monti: La squadra è al massimo

L'avvicinamento della Monini Marconi alla seconda finale consecutiva per la promozione in SuperLega è partito martedì 24 con una doppia seduta di allenamento, mattina in sala pesi e pomeriggio al Palarota. Il morale della truppa di Luca Monti, che ha beneficiato di due giorni di riposo dopo l'impresa in Gara 3 a

Bergamo, è alle stelle, i ragazzi fanno il conto alla rovescia dei giorni che li separano da Gara 1 che si giocherà sul campo della Emma Villas in virtù del miglior piazzamento dei senesi nella classifica finale della Pool A.

Il calendario della finale - Con una mail inviata alle società che sposta di un'ora l'inizio di gara 1, la Lega ha ufficializzato il calendario dei match di finale. Si comincerà martedì primo maggio al Palaestra alle ore 19, per poi spostarsi al Palarota sabato 5 maggio con prima battuta alle 20.30. La serie tornerà in terra toscana per Gara 3, in programma martedì 8 alle 20.30, l'eventuale Gara 4 si disputerà di nuovo a Spoleto sabato 12 maggio, sempre alle 20.30. Se la finale dovesse decidersi all'ultimo match, come successe già lo scorso anno tra Spoleto e Castellana Grotte, il vantaggio di giocare in casa spetterebbe alla Emma Villas che riaprirebbe le porte del Palaestra martedì 15 maggio alle 20.30.

Condizione mentale e fisica - Entrambe le finaliste hanno conquistato le rispettive semifinali in 3 partite, ecco il perché di questo "lento" avvicinamento a Gara 1. Recuperare energie fisiche e mentali sarà fondamentale per arrivare al meglio all'appuntamento con la storia. La Monini ha mostrato nelle ultime uscite di avere una ottima tenuta sia mentale - la squadra non si è mai disunita, neanche dopo le rimonte subito a Santa Croce e a Bergamo che avrebbero potuto ribaltare l'inerzia delle serie - che fisica, dimostrandosi più aggressiva e concreta degli avversari sulle palle che scottavano. Carlo Sati, preparatore atletico degli oleari, commenta così lo stato di forma dei suoi: "Contro una Bergamo che aveva giocato meno partite di noi e disputato una sola trasferta nei quarti di finale, peraltro nella vicinissima Brescia, abbiamo sfoggiato una condizione fisica eccellente che come spesso accade è andata a braccetto con quella mentale. Posso dire che i ragazzi stanno molto bene, anche chi è entrato dalla panchina rischiando di rimontare il quarto set di Gara 3 ha dimostrato grande brillantezza. Oggi abbiamo ripreso a lavorare richiamando un po' di brillantezza atletica. L'obiettivo, come sempre nella programmazione dei mio lavoro, è portare la squadra nelle migliori condizioni quando la stagione entra nel momento decisivo".

"Siamo al massimo" - Molto carico anche coach Luca Monti, rientrato proprio martedì mattina a Spoleto dopo i due giorni di riposo. "Arriviamo a questa finale con la spinta giusta e nelle migliori condizioni possibili, stiamo bene e siamo molto carichi. Questa intera settimana di lavoro, senza gare e viaggi, ci servirà per recuperare energie e preparare al meglio una finale che giocheremo contro un avversario di grandissimo valore come è la Emma Villas Siena".

Info biglietti - Intanto è partita anche la caccia al biglietto. I ragazzi della Fossa Gialloblu stanno organizzando un pullman per raggiungere Siena in occasione di Gara 1, chiunque fosse interessato può contattare Matteo al numero 3342994555. Per quanto riguarda Gara 2, dal 26 al 30 aprile gli abbonati potranno esercitare il loro diritto di prelazione, poi via alla vendita libera. I tagliandi saranno come sempre in vendita presso il negozio Box 25 di Piazza della Vittoria oppure online al sito www.ticketitalia.com.