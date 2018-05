Cronaca, 09 Maggio 2018 alle 13:55:29

Il premio Oscar Nicola Piovani ed altri 12 importanti musicisti al fianco del Teatro Lirico Sperimentale

Appello alla Regione e al Comune di Spoleto ad attivarsi per 'evitare di disperdere un prezioso patrimonio culturale'

Riceviamo la note con la quale i noti musicisti Nicola Piovani, Louis Andriessen, Adriano Guarnieri, Edda Moser, Marco Angius, Flavio Emilio Scogna, Enrico Girardi, Pierfrancesco Borrelli, Andrea Cera, Lucio Gregoretti, Enrico Marocchini, Tonino Battista, Vittorio Montalti si schierano al fianco del Teatro Lirico Sperimentale "A. Belli" chiedendo alle Istituzioni di attivarsi al fine di salvaguardarlo

"Alla Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria

Dott.ssa Catiuscia Marini

All’Assessore alla Cultura della Regione Umbria

Dott.ssa Fernanda Cecchini

Al Vicepresidente della Giunta Regionale dell’Umbria

Dott. Fabio Paparelli

Al Vice Sindaco del Comune di Spoleto

Dott.ssa Maria Elena Bececco

All’Assessore alla Cultura del Comune di Spoleto

Dott.ssa Camilla Laureti

E p.c.

Egr. Dott. Becchetti

Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo

Egr. Dott. Luigi Rossetti

Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro

Egr. Dott. Adriano Bei

Dirigente Servizio Apprendimenti, Istruzione e Formazione professionale

Egr. Dott. Mauro Pianesi

Dirigente Servizio Valorizzazione delle risorse culturali

Egregi Assessori,

reiteriamo il precedente appello inviato tramite gli uffici e ora integrato anche grazie alle notizie avute dai rappresentanti sindacali dell’Istituzione.

Abbiamo avuto notizia dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” che, allo stato attuale e già da quest’anno, non sono stati organizzati i consueti e importanti Corsi di Alta Formazione Professionale musicali rivolti a giovani strumentisti e pianisti Maestri Collaboratori, corsi che hanno fatto scuola in Italia e non solo, perfezionando giovani musicisti, molti dei quali anche grazie a queste esperienze hanno raggiunto ottimi risultati e attualmente lavorano nei maggiori Teatri italiani (Teatro alla Scala di Milano, Teatro Petruzzelli di Bari) e stranieri (Covent Garden - Royal Opera House di Londra, Metropolitan Opera House, Brusselles).

Ci appelliamo alla Presidente della Regione dell’Umbria Catiuscia Marini, al Vicepresidente e Assessore alle Politiche per la competitività e crescita del sistema economico-produttivo, all’Economia, al Commercio, al Turismo e al terziario innovativo, all’Assessore alla Cultura e al Sindaco di Spoleto, affinché queste esperienze di Alta Formazione professionale (Corso per Pianisti Maestri Collaboratori, Corsi per Ensemble di Musica Moderna e Contemporanea, Corsi per Canto Barocco e Mozartiano) non siano sospese. Tali corsi per giovani musicisti che credono alla musica, alla cultura, attivi da oltre 25 anni e tra le prime realtà nate in Italia, rappresentano uno dei maggiori vanti del Teatro Lirico Sperimentale e della Regione Umbria.

La sospensione dei Bandi da parte della Regione Umbria per questo tipo di attività rappresenta un grande errore da ogni punto di vista, sia per le perdite di opportunità di studio serio e intenso per i giovani musicisti, sia per l’immagine della stessa Regione Umbria – che si caratterizzerebbe per l’attenzione alla Cultura –. Ma la cultura non è solo una rassegna musicale e teatrale più o meno estemporanea, ma anche studio, approfondimento, diffusione d’idee ed esperienze laboratoriali di eccellenza, come quelle di specializzazione promosse sino a due anni fa dal Teatro Lirico Sperimentale in collaborazione con la Regione Umbria e con il Fondo Sociale Europeo.

Decine e decine di giovani musicisti provenienti dall’Umbria, dall’Italia e dall’Estero hanno frequentato i Corsi diplomandosi dopo severe selezioni. Noi ne siamo stati “testimoni” in qualità di artisti-docenti che hanno collaborato non tanto per i compensi, quanto per la serietà ed efficacia del Teatro Lirico Sperimentale.

Ci permettiamo di appellarci a Voi affinché possiate e vogliate ripensare le Vostre politiche sulla formazione professionale, riservando quei fondi necessari per continuare le esperienze di Alta Formazione del Teatro Lirico Sperimentale – un fiore all’occhiello dell’Umbria e di Spoleto, che, per sfoggiare, occorre alimentare-.

Le Vostre “fabbriche” della Vostra Regione sono Cultura, il Turismo, l’Ambiente e l’esperienza del Teatro Lirico Sperimentale è parte integrante di questa filiera.

Auspichiamo che questo appello venga accolto per non disperdere il patrimonio di conoscenze e rapporti che il Teatro Lirico Sperimentale ha acquisito in questi anni. Non è possibile che lo Sperimentale venga azzerato in questa maniera nell’ambito dell’Alta Formazione. Sarebbe un vero e proprio “delitto” culturale!

Vi preghiamo inoltre di voler sostenere in modo adeguato l’attività istituzionale del Teatro Lirico Sperimentale: Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici, tra i più importanti a livello internazionale; Corso di Avviamento al Debutto e Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria. Siamo certi della vostra sensibilità e volontà politica nel far sì che non si disperda il prezioso patrimonio culturale del Teatro Lirico Sperimentale, un vostro gioiello che dovete difendere in ogni modo.

Distinti saluti"

Firmato

Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano, vincitore nel 1999 del Premio Oscar per le musiche del film La vita è bella, oltre che del Nastro d’Argento nel 1991, 2003, 1006, 2015 e diversi David di Donatello.

Louis Andriessen, tra i massimi compositori viventi a livello mondiale, insignito nel 2010 del Premio Composer of the Year by Musical America e nel 2011 del Premio Grawemeyer Award for Music Composition per l’opera La Commedia

Adriano Guarnieri, compositore italiano di musica contemporanea, insignito del Premio Abbiati 1987 della critica per l’opera Trionfo della notte, Premio Città di Montepulciano 1995 per l’opera Orfeo (www.adrianoguarnieri.it)

Edda Moser, soprano tedesco, Presidente di Giuria del Concorso Europeo di canto del Teatro Lirico Sperimentale e Coordinatrice delle masterclass di canto al Casalmaggiore International Music Festival (CR), Premio Sprachwahren the Year 2006, insignita dell’onoreficenza Dama dell’Ordine al Merito dello stato della Sassonia nel 2014 (www.eddamoser.com)

Marco Angius, già Direttore Orchestra Sinfonica della Rai di Torino, dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dell’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, dal 2015 direttore musicale e artistico dell’Orchestra di Padova e del Veneto (www.marcoangius.it)

Flavio Emilio Scogna, Direttore di importanti orchestre sinfoniche internazionali tra cui, l’Orchestra Sinfonica della RAI, l’Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione Spagnola RTVE, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di santa Cecilia, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, la Filarmonica Toscanini e il concerto inauguarale della Biennale di Venezia del 1995. Nel 2013 gli è stato conferito il Premio De Sica per la Musica Classica, riconoscimento che negli anni precedenti è stato assegnato, tra gli altri a Abbado, Berio, Chailly e Muti. (www.flavioemilioscogna.it)

Enrico Girardi, musicologo e critico musicale, scrive per Il Corriere della Sera e collabora con Rai RadioTre

Pierfrancesco Borrelli, direttore d’orchestra ed esperto barocchista

Andrea Cera, compositore elettroacustico, sound designer e artista dell’installazione sonora

Lucio Gregoretti, figlio del regista Ugo Gregoretti, compositore di opere di musica sinfonica e da camera, musica elettroacustica e applicata al cinema e al teatro di prosa (www.luciogregoretti.com)

Enrico Marocchini, compositore e direttore d’orchestra di opere di teatro Musicale, di composizioni sinfoniche, da camera e per balletto

Tonino Battista, direttore d’orchestra della scena internazionale di musica di teatro musicale, barocca, contemporanea elettroacustica, di musica applicata

Vittorio Montalti, giovane compositore italiano tra i più talentuosi negli ultimi anni (www.vittoriomontalti.com)