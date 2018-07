Spoleto - Cultura e Spettacoli, 30 Luglio 2018 alle 21:51:45

LE QUATTRO STAGIONI - SPOLETO D'ESTATE 2018

Gli appuntamenti in programma per il 'Ferragosto Spoletino'

Giunto alla sua 38ᵃ edizione, anche quest'anno il "Ferragosto Spoletino", organizzato dall'Associazione Pro Loco di Spoleto "A. Busetti" con il Patrocinio del Comune di Spoleto, della Regione Umbria e dell'UNPLI Umbria, è inserito nel cartellone degli eventi in programma per "Le Quattro Stagioni - Spoleto d'Estate 2018".

"Un programma ricco di eventi, pensato per far divertire tutti e far conoscere altri incantevoli luoghi della nostra città - sono state le parole della Presidente della Pro Loco di Spoleto Maresa Silvestri - un programma culturale estremamente valido, con spettacoli di alto livello artistico. Ringraziamo tutti coloro che credono e sostengono da sempre la Pro Loco di Spoleto, il Comune di Spoleto, la Regione dell' Umbria, patrocinatori dell' evento, gli Sponsor e tutti coloro che prestano la loro opera all' interno dell'Associazione, offrendo il proprio lavoro a titolo volontaristico. Ringraziamo i nostri soci ed aspettiamo tutti con grande affetto e trascorreremo insieme delle bellissime serate".

Di seguito il programma:

Sabato 4 agosto

Ore 17.00 Cinema Sala Pegasus

ANTEPRIMA NAZIONALE CINEMATOGRAFICA FILM "Perfect! Il Re del pugno"

Film documentario sul mondo degli "scacchipugilato"

Produzione "Galaxian Explosion"

Regia e montaggio di Alessandro Mignacca

Assistente di regia Alessandro Aquilani

In collaborazione con Francesco Abondante.

Segue dibattito (Ingresso libero)

Domenica 5 agosto

ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI

"Patate: arcacciate, cotte e magnate"

Ore 10.00

Incontro presso l'incrocio di Torrecola, SS verso Terni, si proseguirà verso Acquaiura.

Arrivo sul campo, raccolta delle patate e se si trova, cicoria!

Durante la raccolta verrà offerta della bruschetta e pane strisciato con pomodoro

Ore 12.30

Pranzo presso il Ristorante La Luna Piena di Montebibico

Menù: Antipasto del Campo - Strengozzi alla Spoletina - Gnocchi al sugo d'oca

Arrosto di montagna - Patate del contadino - Insalata mista - dolce - acqua - vino - caffè

INFO E PRENOTAZIONI:

Tel. 0743.46484 - Cell. 331.8855493 - 349.3722424 Email: prospoleto@gmail.com

Quota di partecipazione: Bambini fino a 5 anni gratis | Bambini fino a 10 anni € 12,00 | Adulti Soci € 20,00 - Non soci € 22,00

Venerdì 10 agosto

ASPETTANDO LE STELLE CADENTI

Ore 18.00

Trekking urbano con Caterina Sapori

"I love not Man the less, but Nature more"

Un 'giro di Rocca' tra poesie, canzoni e chiacchiere sulla Natura.

Con la partecipazione di Irene Maturi, Roberto Quirino, Stefano Chiampo, Alessandro Preda e....molti altri!

Appuntamento alle ore 18.00 davanti al Bar la Portella

Ore 20.30

CENA SOTTO LE STELLE - Terrazza del Ristorante Il Panciolle

INFO E PRENOTAZIONI:

Tel. 0743.46484 - Cell. 331.8855493 - 349.3722424 | Email: prospoleto@gmail.com

(massimo n° 80 posti in terrazza - ulteriori posti all'interno)

Quota di partecipazione: Trekking € 10,00 | Cena Soci: € 25,00 - Cena Non Soci € 27,00 | Trekking + cena Soci € 30,00 | Trekking + cena Non Soci € 33,00

Sabato 11 agosto

Ore 21.00 Piazza del Comune

DANZANDO SOTTO LE STELLE

Serata di Danza e Musica

Con la partecipazione della Scuola di Danza Classica Arabesque, della Palestra X2 Fitness e della Banda Musicale "Città di Spoleto"

Ingresso € 10,00

INFO E PRENOTAZIONI:

Tel. 0743/46484 - Cell. 331/8855493 - 349/3722424 E-mail: prospoleto@gmail.com

Domenica 12 agosto

Ore 21.00 Piazza del Comune

EMOZIONI E NOTE concerto per Cristian

Ingresso libero

Lunedì 13 agosto

Ore 21.00 Piazza del Comune

MAMMA LI TURCHI Musica dal Sud Italia

Pizziche, tarantelle, tammurriate

Mamma li turchi nasce nel gennaio 2013 in Umbria dall'incontro di musicisti "immigrati", allontanatisi dalle loro terre, o che nel Sud hanno trovato la loro patria ideale, che portano dentro di sé i colori, le luci, gli odori, immagini, simboli, voci e suoni dei loro luoghi d'origine... il Salento e la Campania. Nasce quindi da una necessità intima di continuare a tenere vivo dentro di sé il senso di appartenenza, di continuare a far ardere il fuoco della passione e di affondare le proprie radici, perché quanto più le radici vanno a fondo più profonda sarà la possibilità di conoscere ciò che è diverso da noi, facendo di quest'esperienza un'opportunità di crescita. Mamma li turchi è perciò sempre alla ricerca di nuove sonorità, che partono dallo studio filologico e cercano poi un dialogo con i suoni di altri popoli.

Ingresso € 10,00

INFO E PRENOTAZIONI:

Tel. 0743.46484 - Cell. 331.8855493 - 349.3722424 | Email: prospoleto@gmail.com



Martedì 14 agosto

Ore 21.30 Piazza del Comune

COMMEDIA DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE "LA TRAUSSA" - "La puntura no...no...no...!!!"

Mirella si sposa con Stefano per la gioia della matrigna Leonida che l'ha accudita con amore fin da bambina.

Il viaggio di nozze verrà interrotto da una visita inaspettata, il padre naturale di Mirella che ignaro del matrimonio, arriverà con un baldo giovane da dare in sposo alla sua unica figlia. Cosa inventeranno i protagonisti per non deludere il ricco padre Annibale? Divertenti e colorite situazioni, dialoghi brillanti, equivoci e malintesi saranno il fulcro di questa commedia

Ingresso € 10,00

INFO E PRENOTAZIONI:

Tel. 0743.46484 - Cell. 331.8855493 - 349.3722424 | Email: prospoleto@gmail.com

Mercoledì 15 agosto

Piazza del Comune

Ore 19.00

CONCERTO DEGLI "APACHE"

Tutto iniziò sotto l'Arco di Druso, erano gli anni '60... e continua ancora oggi con lo stesso entusiasmo!

Giampaolo Mariani Zucchi - Giampaolo Loreti - Giuseppe Raus - Vittorio Marotta - Pino Belmondo

Ore 22.00

ESTRAZIONE TOMBOLA E LOTTERIA DI FERRAGOSTO

Storico tabellone della Tombola

Costo biglietto tombola: € 2,50

PREMI TOMBOLA DI FERRAGOSTO 2018

1° Tombola € 1.000,00 Quaterna € 200,00

2° Tombola € 300,00 Cinquina € 300,00

LOTTERIA DI FERRAGOSTO 2018 CON 10 RICCHI PREMI !!

Venerdì 24 agosto

Ore 18.00 Basilica San Ponziano

"IL SOLE DELLA SICILIA IN CONCERTO A SPOLETO"

CONCERTO PER ORGANO eseguito dal M° Angelo Silvio Rosati e dal M° Roberto Petralia

Dopo il concerto seguirà un buffet nel giardino panoramico della Basilica di San Ponziano offerto dalla Conspoleto.

Ingresso € 10,00 - Posto unico

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

INFO E PRENOTAZIONI:

Tel. Cell. 331.8855493 - 349.3722424 - 347.7868704 | E-mail: prospoleto@gmail.com