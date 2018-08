Società, 14 Agosto 2018 alle 11:47:57

A Spoleto il campus estivo del Coni

'Educamp', gratuito per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, si terrà dal 20 al 24 e dal 27 al 31 agosto al campo di atletica e al Palarota

"Educamp" è un progetto nazionale del Coni che promuove ogni estate, attraverso una fitta rete di centri estivi e sportivi multidisciplinari selezionati, programmi di attività ludico-motoria pre-sportiva e sportiva. L'iniziativa prevede, per le famiglie dei centri colpiti dal terremoto del 2016, un campus estivo "denominato Educamp" completamente gratuito.

Il campus è rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. L'Educamp sarà attivo per due settimane (da lunedì 20 a venerdì 24 Agosto e da lunedì 27 a venerdì 31 Agosto) per un massimo di venti ragazzi. Si svolgerà presso il Palarota e la pista di Atletica dalle ore 8,00 alle ore 16,30, pranzo compreso.

Ad accogliere i ragazzi sono stati individuati insegnanti di Educazione Fisica o Laureati in Scienze Motorie. Per le iscrizioni occorre rivolgersi all'ufficio Sport, 0743/218716-218735 oppure 3351645739. La proposta didattica utilizzata si basa sull’importanza dell’apprendimento attraverso il “fare”: i ragazzi, perseguendo un obiettivo concreto (giocare, socializzare con i compagni, imparare vari sport, ecc.) applicano e mettono in gioco le proprie conoscenze pregresse creando una situazione ideale per l’apprendimento di quelle nuove. Il tutto giocando e divertendosi! I giovani sono seguiti dagli Educatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF e con competenze specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo camp. Educamp è anche mangiare sano; grazie alla collaborazione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e la Federazione Medico Sportiva Italiana i partecipanti scopriranno le semplici regole per una corretta alimentazione.