Spoleto - Società, 26 Agosto 2018 alle 21:20:54

Tutto pronto per la nuova edizione della Spoleto-Norcia... In Mtb

Quest'anno la pedalata 'Family' raccoglierà offerte per l'associazione Il Sorriso di Teo

Ormai il conto alla rovescia per la quinta edizione de La SpoletoNorcia... in MTB sta battendo gli ultimi rintocchi; manca meno di una settimana all'inaugurazione di quello che il comitato organizzatore si è spinto a chiamare come il più grande evento ciclistico del Centro Italia, soprattutto dopo i 1900 iscritti dello scorso anno.

Un'edizione, quella 2018, con tante novità e tanta fatica per lo staff, impegnato su una molteplicità di fronti, in particolar modo sul rispetto del programma Erasmus Plus dell'Unione Europea, riguardante l'accoglienza di atleti diabetici. Ma ci sono anche quattro percorsi da controllare e visionare, quattro modi di intendere il pedale: dalla facilissima "Family" di domenica 2 settembre fino alle più dure Randonnèe su strada ed Extreme in MTB del sabato, passando per la Classic di 45 km (sempre domenica), cercando di ricordare quanto può essere importante il recupero totale del tracciato della Vecchia Ferrovia per un turismo sui pedali che, in Umbria, potrebbe dare ancor più soddisfazioni.

Peraltro la "Family" sarà una grandissima occasione per mettere in evidenza il buon cuore di tutti i partecipanti, ma, in particolar modo, degli spoletini, visto che l'iscrizione sarà subordinata ad un'offerta da destinare all'associazione "Il Sorriso di Teo" e potendo ancora beneficiare del ricco ristoro a base di salsicce oltre che, per i primi 300 iscritti, dell'omaggio dello scaldacollo della SpoletoNorcia... in MTB.

E, se dalla pagina FB ufficiale della manifestazione si sussurra - nemmeno troppo a bassa voce - di una probabile riapertura ad hoc di un paio delle gallerie fiore all'occhiello del tracciato anche quando era percorso dal treno (cosa che incanta i bikers di ogni provenienza), non va dimenticato che, numeri alla mano, la SpoletoNorcia... in MTB 2018 potrebbe rappresentare l'ufficiale passaggio verso un allargamento oltre la bicicletta, con intere comitive che accompagneranno i cultori della pedalata in numero ingentissimo: si parla di un autobus intero per sostenere "soli" sedici ciclisti provenienti dalla Campania; come i venti che verranno dalla Sicilia. Ed allora, mai scelta fu più azzeccata di quella di far crescere la manifestazione rispetto alla ormai troppo piccola piazza Garibaldi e di spalmarla verso il centro, con il Villaggio organizzato allo Stadio Comunale. E, se è vero che ci sarà qualche problema viario in più per gli Spoletini, questo permetterà alla città del Festival di mettersi ulteriormente in mostra, rendendo tangibili a molte persone le bellezze che, magari, qualche cultore poco attento di don Matteo, ritiene siano solo cinematografiche.

Nelle scorse settimane si è parlato di circa cinquemila persone in arrivo a Spoleto per il prossimo week end, un numero impressionante che potrebbe essere ritoccato persino al rialzo con lo sprint finale chi si deciderà solo in extremis a partecipare, magari grazie anche alla conferma di Barbara Pedrotti nel ruolo di madrina e trascinatrice della edizione 2017.