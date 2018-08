Spoleto - Società, 30 Agosto 2018 alle 22:24:24

'LA SPOLETO ANTIRAZZISTA DICE BASTA ALL’ODIO'

Presidio venerdi alle 18 al parcheggio dell'ospedale

Con il post inviato dal telefono di una dottoressa del pronto soccorso di Spoleto è stata superata la soglia di ciò che può essere tollerato in una società civile prima che si imbocchi una strada senza ritorno.

Nel post è scritto: "Non esistono diritti umani per quattro negracci" e ancora " andrebbero annegati a largo".

Se fosse il pensiero di qualche squilibrato non ci sarebbe da preoccuparsi più di tanto, se non per le persone che entrassero in contatto con chi scrive tali bassezze. Ma i "mi piace", "ha fatto bene", che arricchiscono l'impresa, parlano di una società malata che va curata al più presto.

Disumano e antisociale è chi disprezza il povero che fugge dalla guerra e dalla fame, chi gode nel calpestare chi arranca dentro una fossa, chi crea le sue fortune politiche sull'odio che nasce dall'ignoranza e dalla paura del diverso.

La nostra città non accetta questa barbarie, reagisce e si oppone al razzismo.

Lo stesso stanno facendo i lavoratori della sanità offesi e colpiti da tanta mostruosità.

La Spoleto civile vuole tutelare i diritti umani e sociali di tutti, dice basta, non si arrende alla banalità del male e chiama intorno a sé coloro che sono disposti a lottare per un mondo di liberi e uguali.

Spoleto Antirazzista