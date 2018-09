Spoleto - Cultura e Spettacoli, 03 Settembre 2018 alle 20:59:44

Al CORSO DI AVVIAMENTO AL DEBUTTO PER CANTANTI LIRICI le lezioni sui propri diritti

Autorganizzazione e coscienza dei propri diritti con l’Avv. Roberto Calai

In occasione del 72mo Corso di avviamento al debutto per cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, quest'anno - ma così l'anno passato e il prossimo - i cantanti vincitori dei Concorsi di Canto "Comunità europea" per giovani cantanti lirici vengono formati non solo in ambito artistico-vocale, ma

anche negli aspetti di auto-organizzazione e acquisizione di una coscienza dei propri diritti quali artisti e compositori. Questo accade in questi giorni di approfondimento, nel modulo tenuto dall'avvocato di fiducia dell'Istituzione Avv. Roberto Calai. Nelle sue lezioni frontali, il docente ha trattato le problematiche correlate ai diritti dei cantanti, in particolare: l'attività dell'artista interprete o esecutore (Breve introduzione e illustrazione delle varie attività-differenziazioni); la Legge sul Diritto d'Autore (cenni generali e articoli specifici); il D.Lgs. 16/11/1994 n. 685; i compensi per i diritti; il D.Lgs. 22/2014 e, non da ultimo, il Giusto Compenso.

Tutto ciò significa che il Teatro Lirico Sperimentale non è solo fucina di talenti, ma anche di professionisti consapevoli dei propri diritti e delle modalità per auto-organizzarsi: come comportarsi con gli agenti, con i rappresentanti e con i teatri. Ed è proprio per questo che nel 2018 NUOVOIMAIE ha assegnato un premio di €10.000 all'Istituzione, per compartecipare all'organizzazione del Concorso di canto 2018, e un altro di €15.000, assegnato alla cantante vincitrice del concorso, la soprano Susanna Wolff. Non si tratta di un premio fine a se stesso: NUOVOIMAIE ha infatti imposto al Teatro Lirico Sperimentale di individuare un soggetto esterno, nel caso specifico la Fondazione Rete Lirica delle Marche, così che il fondo assegnato potesse essere utilizzato per scritturare la vincitrice del Concorso in due opere. Da metà settembre a metà novembre, Susanna Wolff interpreterà Ines ne Il Trovatore, regia di Valentina Carrasco, e Fiordiligi in Così fan tutte, su regia di Pier Luigi Pizzi nei Teatri della Rete Lirica delle Marche.