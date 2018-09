Società, 06 Settembre 2018 alle 14:58:06

Attirare i pensionati per rilanciare il Sud

Un po' di vecchietti per rilanciare il Meridione. Questa è l'idea che a prima vista sembra strampalata ma che potrebbe avere delle buone basi per offrire uno spiraglio all'economia del Sud Italia

Zes-Aas, ovvero 10 anni senza tasse. Questo è il nome del programma che ha lo scopo di attirare i pensionati italiani e stranieri al Sud Italia. Al momento vi sono tre regioni target, Sicilia, Sardegna e Calabria che sarebbero le regioni pilota di questo progetto ispirato a delle politiche già attuate con

successo in altri stati tra cui Portogallo, Cipro e Malta. Qualora il programma funzionasse potrebbe anche essere allargato ad altre regioni.

Se questo sembra inverosimile, è anche vero che le regioni del Sud Italia hanno un clima temperato che potrebbe fare gola a molti.

L'economia senza confini. Grazie a internet siamo entrati in un mondo in cui gli scambi sono possibili virtualmente in tempo reale e senza confini. Con la diffusione di internet si assiste anche ad un'apertura del commercio mondiale e del turismo mai vista prima d'ora. È possibile spostarsi con una facilità inaudita.

Perché non espandere queste possibilità alla residenza? Il progetto Zes-Aasvuole aiutare un territorio garantendo un risparmio fiscale a chi è disposto a viverci per più di sei mesi all'anno.La presenza di individui anziani non andrebbe certo a creare nuove famiglie ma andrebbe a dare una spinta all'economia locale.

In che modo? La presenza di individui, ancorché anziani, incrementerebbe la domanda di servizi di ristorazione, trasporto, e più in generale il consumo. Seguendo la teoria economia, all'incremento della domanda segue un incremento dell'offerta e questo porta allo sviluppo di un circolo positivo che va a favorire l'economia locale.

Quali sono i requisiti? Vi sono delle regole che dovrebbero essere rispettate sia da parte dei pensionati che intendono usufruire di queste possibilità, sia da parte dei comuni che intendono ospitare i nuovi pensionati.

1. Il progetto Zes-Aas è rivolto esclusivamente a tre regioni pilota: Sicilia, Sardegna e Calabria.

2. Un paese che intende entrare a far parte del progetto deve avere meno di 4000 abitanti e deve aver registrato uno spopolamento del 20% negli ultimi 10 anni.

3. I paesi candidati devono mostrare un'attenzione ad alcuni parametri. Devono essere efficienti in termini di illuminazione, sanità, rete fognaria e rifiuti.

4. I pensionati devono permanere per almeno sei mesi nella regione scelta.

Le regole sono chiare e sembra che in questo caso possiamo dire lo stesso.

Muoviamoci. Molte persone possono essere d'accordo o meno con questo tipo di scelta politica. Quello su cui tutti dovrebbero essere d'accordo è il fatto che questa è una scelta volta a migliorare l'economia di alcune regioni che sono tradizionalmente considerate più povere rispetto al resto d'Italia. Il risultato non sarà chiaro per i prossimi mesi o forse anni, ma la prospettiva di spendere una parte consistente della propria pensione in un posto caldo, assolato, ricco di buon cibo e belle tradizioni nonché in un regime esentasse potrebbe fare gola a molti. Giustamente aggiungeremmo.