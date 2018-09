Spoleto - Sport, 10 Settembre 2018 alle 15:17:14

Sport e divertimento al 'Ganzo' per il Torneo delle Sei

Tante le persone intervenute per contribuire alla campagna di crowdfunding lanciata da Tommaso Biondi [Fotogallery]

Tanto divertimento e grande partecipazione ieri (9 settembre) al “Ganzo” per il “Torneo delle 6”, ideato dall’associazione “CreaCultura”, dalla libreria “Aurora”, dalla pro loco di San Venanzo, da Spoletonline e dalla Multiservizi Srl in collaborazione con il Comune.

Sono state infatti numerose le persone che si sono recate all’impianto sportivo di piazza Garibaldi per assistere alle 9 partite in programma e, soprattutto, contribuire alla campagna di crowdfunding lanciata su Facebook nelle scorse settimane da Tommaso Biondi. In campo sono scese sei rappresentative, pronte a darsi simbolicamente battaglia per raccogliere fondi da destinare poi all’acquisto dell’allestimento permanente del Teatrino delle 6 "Luca Ronconi", così da farne un centro di aggregazione culturale in cui le compagnie teatrali amatoriali e i gruppi musicali possano incontrarsi e provare senza dover sborsare cifre esorbitanti.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del Comune: sul rettangolo di gioco è scesa l’ex vicesindaco Maria Elena Bececco, rivelatasi rigorista di lusso, mentre a premiare le squadre sono stati il presidente del consiglio comunale Sandro Cretoni, l’assessore Francesco Flavoni ed il consigliere con delega allo sport Massimiliano Montesi. Per la cronaca il torneo è stato vinto da Spoletonline (1 a 0 in finale contro il Comune). Ad arbitrare gli incontri è stato il signor Sergio Bernardini, che ha saputo interpretare perfettamente lo spiriuto dell'iniziativa

Perfetta l'organizzazione della serata a cura della libreria "Aurora", che in questi giorni si è occupata dei manifesti, delle prenotazioni della cena e della gestione del concerto del duo acustico “Zelda Zarathustra”. La libreria, inoltre, ha avviato una collaborazione con l'associazione "CreaCultura" di Biondi, per il completamento del crowdfunding: nel corso del 2019 avranno luogo quindi altre iniziative a carattere ludico, sportivo e culturale.

Ecco i risultati delle varie partite

Girone A

- Stella Rossa - Profughi 2 a 1

- Comune Spoleto - Stella Rossa 3 a 1

- Profughi - Comune Spoleto 3 a 1

Girone B

- San Venanzo - Spoletonline 3 a 4 dopo calci di rigore (2 a 2 nei tempi regolamentari)

- Multiservizi srl - San Venanzo 0 a 2

- Spoletonline - Multiservizi srl 4 a 2 dopo calci di rigore (2 a 2 nei tempi regolamentari)

Semifinali

- San Venanzo - Comune Spoleto 1 a 2 dopo calci di rigore (0 a 0 nei tempi regolamentari)

- Spoletonline - Profughi 5 a 4 dopo calci di rigore (2 a 2 nei tempi regolamentari)

Finale

Spoletonline - Comune Spoleto 1 a 0

Le squadre

San Venanzo

Leonardo Proietti Costa

Andrea Mancini

Luca Finauro

Daniela Moretti

Ciro Cuomo

Cinzia Cardinali

Federico Castrica

Brenda Baez

Stella Rossa

Yuri di Benedetto

Willy Agostini

Francesco Dari

Lorenzo Becce

Vittorio Tempesti

Un rifugiato

Comune di Spoleto

Alessandro Cera

Luca Ventura

Riccardo Cardinali

Marco Bonacci

Cesare Loretoni

Giada Nevi

Paolo Tagliavento

Multiservizi srl

Antonella Ciccarini

Pirgiorgio Conti

Tommaso Biondi

Maria Elena Bececco

Davide Ottaviani

Stefania Baroni

Michele Zualdi

Filippo Silvestrini

Spoletonline

Daniele Ubaldi

Lorenzo Zanchi

Evans Calabresi

Filippo Partenzi

Fabio Partenzi

Brenda Baez

Simona De Angelis

Il rifugiato Cissé

La squadra dei rifugiati era guidatia da Ybra

L'organizzazione ringrazia tutti i partecipanti e coloro che hanno voluto o vorranno contribuire al crowdfunding.