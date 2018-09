Spoleto - Società, 23 Settembre 2018 alle 19:43:12

Lo spoletino Cristian Baroni e 'Il Sorriso di Teo' ospiti del programma 'La Linea Obliqua'

Canale 828, conduce Roberto Mattioli

La Linea Obliqua è un programma televisivo che ha come tema fondante storie individuali di persone che, all' improvviso, hanno avuto un cambiamento peggiorativo del proprio corso di vita, dovuto ad una malattia invalidante, un incidente, la perdita di un congiunto o di un lavoro, ma che da quella situazione

compromettente ne sono usciti ribaltando la propria condizione, elargendo al servizio di altri, nelle medesime condizioni, la propria esperienza di reinclusione e riscatto.

Il programma è trasmesso da ONE TV sul canale 828 della piattaforma SKY e sul canale 86 del digitale terrestre per Roma e Lazio, oltre a Tele Roma 1 canale 271 per la zona di Roma. La Linea Obliqua vede protagonista, nella sua seconda puntata Cristian Baroni di Spoleto, la sua storia e la ONLUS da lui fondata IL SORRISO DI TEO. Cristian racconta il dramma di un papà che perde un figlio abbracciando sensazioni e ricordi di vita vissuta e scegliendo come location l' aula magna dell' Istituto A.Manzoni di Spoleto, dedicata a Matteo Baroni. Oltre al papà di Matteo anche la vice - preside dell' istituto e un' insegnante, la Prof.ssa Gaudenzi.

Il programma è condotto da Roberto Mattioli ed è prodotto da Franco Lattanzi, entrambi umbri della Valnerina e vede come ospiti fissi la Dott.ssa Anna Maria Di Palma, radioterapista oncologa dell' ospedale Villa San Pietro di Roma ed prof.Pietro Alimonti già primario di pneumologia Fatebenefratelli di Roma.

La puntata dedicata a IL SORRISO DI TEO verrà trasmessa Martedì 25 Settembre e 1/ 8 Ottobre dalle 12.10, nonché Sabato 29 Settembre e 6 Ottobre dalle 22.10 sul canale 828 SKY e sul canale 86 del digitale ricevibile anche in diretta streaming YouTube su Live Streaming ONE TV Dal Vivo.

Una puntata tutta umbra, oltre alla storia di Cristian Baroni anche Annita Rondoni di Foligno che racconta del modo in cui ha riscontrato di essere affetta da sclerosi multipla ed il dott. Mauro Zampolini , specialista di medicina riabilitativa e responsabile del settore USL Umbria 2 .