Il Rotary Club a supporto dell'imprenditoria giovanile: ecco il programma 'Virgilio'

Il progetto presentato nel corso dell'incontro 'Le opportunità della crisi economica' organizzato alla Rocca

Sono stati numerosi gli studenti delle scuole cittadine a prendere parte all’incontro, tenutosi ieri nella sala “Antonini” della Rocca albornoziana, dal titolo “Le opportunità della crisi economica” promosso dalla sezione locale del Rotary Club. L’iniziativa ha costituito l’occasione per illustrare il programma “Virgilio” portato avanti dal distretto 2090 dell’associazione benefica (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria)

a sostegno dell’imprenditoria giovanile: ai soggetti ammessi, nello specifico, verrà offerta per un anno un’attività di tutoraggio gratuita riguardante il posizionamento strategico, l’ingresso nel mercato, il consolidamento organizzativo, la gestione aziendale e la valutazione delle problematiche finanziarie. “L’iniziativa - si legge nel sito ufficiale del progetto - ha lo scopo di supportare i nuovi imprenditori nella fase di avvio della loro attività e contribuire al sostegno dell’occupazione attraverso un servizio di assistenza per coloro che muovono i primi passi nel mercato. Il programma è rivolto ad aziende già operanti da non più di tre anni e con un organico non superiore alle dieci unità”.

Il Tutoraggio Ad ogni imprenditore che il Rotary deciderà di supportare sarà assegnato un tutor, socio del Rotary, che metterà a disposizione la propria professionalità al fine di consentire all’impresa di superare i primi difficili passi dell’avviamento. “Il tutor non si sostituisce all’imprenditore, non assume responsabilità legali o cariche sociali e non prende decisioni in sua vece, ma lo supporta nelle aree più carenti dell’attività per un periodo non superiore ai nove mesi. Compito del tutor è di aiutare l’imprenditore nell’analisi delle necessità della propria azienda, trasferendogli parte della propria professionalità, metodologia, sicurezza psicologica e sostenendolo nel processo decisionale della start-up”.

Come partecipare Basta collegarsi con il sito web www.virgilio2090.it ed accedere al form compilabile online: tutte le richieste saranno esaminate dal consiglio direttivo di “Virgilio 2090” che ne verificherà la consistenza e l’ammissibilità, anche tramite un controllo diretto con l’imprenditore. Una volta accolta la richiesta e concordato l’impegno, verrà assegnato il tutor ritenuto qualificato per il caso preso in esame.

Il supporto del Rotary “Vogliamo investire nei giovani e concretizzare i loro sogni” ha spiegato l’avvocato Roberto Calai, segretario del Rotary Club di Spoleto e responsabile regionale del programma “Virgilio”, presente all’incontro insieme al presidente della sezione cittadina del Rotary Stelvio Gauzzi e all’esponente del consiglio direttivo Luca Cagnazzo. All’appuntamento sono intervenuti infine l’ingegner Massimiliano Brilli sul tema “Innovare la tradizione: un’opportunità presa in rete - Le reti di impresa come leva per la competitività”, il professor Paolo Taticchi ed il dirigente allo sviluppo economico della Regione Umbria Luigi Rossetti, che ha parlato delle politiche di incentivazione dell’innovazione rivolte alle Pmi promosse dall’Ente, tra cui i fondi Por Fesr ed il portale “Lavoro per Te”.