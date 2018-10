Spoleto - Cultura e Spettacoli, 16 Ottobre 2018 alle 21:21:06

Alla domenica dei sogni arriva ''L'arte delle bolle di sapone'' di Michele Cafaggi

Primo appuntamento con il Teatro Famiglia

Si apre con Michele Cafaggi e la sua arte delle bolle di sapone la nuova stagione della Domenica dei Sogni, la rassegna di teatro famiglia ideata da Vincenzo Cerami nel 2009 per promuovere l'amore per il teatro tra le giovani generazioni e arrivata quest'anno alla XI edizione.

Il primo spettacolo in cartellone, domenica 21 ottobre al Teatro Nuovo "Gian Carlo Menotti", alle ore 16.30, è "Ouvertures des saponettes" di e con Michele Cafaggi, vincitore nel 2016 Premio Nazionale Franco Enriquez. Uno spettacolo per tutti, di grande suggestione, ideato dal primo artista in Italia che ha creato uno spettacolo intero dedicato alle Bolle di Sapone. Lo spettacolo attualmente conta più di 1000 repliche, è nato nel 2003 ed è stato presentato per la prima volta al Museo della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano nell'ambito delle attività organizzate dal laboratorio scientifico di bolle di sapone. È stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà. Ha partecipato alle trasmissioni televisive "I soliti ignoti" su Rai 1 e "Circo Massimo Show" su Rai 3, "Mattina in famiglia", Rai 1, "Bontà loro" Rai 1, Tg2, GT Ragazzi, Rai International, etc...

Michele Cafaggi è attivo nel panorama teatrale dai primi anni '90. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed improvvisazione teatrale e ha esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia.

Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l'occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico. E' Dottor Sogno presso i reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus.

Anche quest'anno poi l'Assessorato alla Cultura ha deciso di organizzare "Il divertimento prima del teatro" - così è stato chiamato dai bambini lo scorso anno - il progetto di mediazione teatrale tenuto dall'Associazione Culturale Il Teodelapio nella persona di Lorella Natalizi, insegnante di teatro per bambini. Gli nincontri si tengono ogno sabato primo dello spettacolo alle ore 11 nella sede della Biblioteca Comunale. In ogni incontro verranno valorizzati, attraverso una immagine, un brano del testo, un gioco teatrale, i grandi temi che gli spettacoli della rassegna portano con sé: l'amicizia, la relazione, le diversità, le insicurezze, la voglia di poesia, seguendo volta per volta la direzione della riflessione più consona all'incontro.