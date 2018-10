Valnerina - Società, 25 Ottobre 2018 alle 15:25:14

Norcia, serie di iniziative per il secondo anniversario del sisma

Dalla resilienza per ripartire

Si avvicina il secondo anniversario del sisma e sono diverse le iniziative in programma previste che si svolgeranno in questi giorni, tutte rivolte al futuro della città e alla ricostruzione appena iniziata.

Mentre nel primo anniversario si guardava alla fine dell'emergenza, nel 2018 è lecito pensare alla ricostruzione e ad una visione futuristica e futuribile di Norcia. Il tema che contraddistinguerà i giorni dell'anniversario è ‘Norcia, città resiliente verso una comunità smart'.

Il programma inizierà venerdì 26 con la presentazione del libro ‘Aicron - Storie di una ricostruzione fantastica' a cura delle Fondazione Rava cui seguirà un incontro promosso dall' Unesco, Comune di Norcia e Istituto Onnicomprensivo De Gasperi-Battaglia di Norcia sulle sinergie e identità territoriali.

Le iniziative proseguiranno sabato ad Ancarano di Norcia con gli ‘Incontri in Valle Castoriana'; nel pomeriggio inaugurazione della mostra di immagini in piazza Vittorio Veneto e seguirà, al centro di valorizzazione, lo spettacolo tra luci ed ombre ‘ Ti racconto una lenticchia'. Queste iniziative sono in collaborazione con I Love Norcia e Reggio Children.

Ricostruzione dunque il tema predominante che sarà affrontato nella presentazione di un ‘decalogo' durante il Consiglio comunale aperto che si svolgerà domenica 28 ad Agriano alle 10,30.

Così come lunedì 29 nella tensostruttura dell' ex stadio comunale Europa si svolgerà il seminario Formativo: ‘Tecnologie innovative di isolamento sismico: un cambio di mentalità per la sicurezza non più rinviabile' e all'interno sarà presentato il rapporto dei Big Data - City Forecast TIM 2018 nel territorio comunale". Alle ore 11 circa, ci sarà l'inaugurazione delle attività commerciali a Castelluccio di Norcia in cui è prevista la partecipazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli e della Presidente della Giunta Regionale, Catiuscia Marini.

Martedì 30 ottobre alle 7,41, l'ora del sisma, momento di riflessione e preghiera in Piazza, sotto al monumento di San Benedetto ed a seguire, alle 9,30, ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica presso la galleria commerciale in località Misciano della mostra fotografica ‘Heartquake. Europe supports Umbria', presentata nei giorni scorsi a Bruxelles.

Alle 10 sarà presentato in anteprima il numero speciale della rivista ‘Riflesso', preludio della rassegna biennale di ‘Expo Emergenze', dedicata al mondo della sicurezza e dell'emergenza, che si svolgerà a Bastia Umbra i prossimi 16 e 18 novembre. Seguirà poi un report a due anni dal sisma, presentato dalla Regione Umbria e dal Comune di Norcia.