Lunedì, 19 novembre alle 18:30 la Settimana apre ufficialmente con la conferenza “Dove va la cucina italiana tra radici regionali e influenze globali” del giornalista e scrittore Davide Paolini, conosciuto anche come il Gastronauta®, marchio registrato e coniato nel 1999 da Paolini a partire dalla sua trasmissione su Radio 24 per definire colui che ha scelto di mangiare con la propria testa, fuggendo i luoghi comuni culinari. Paolini è stato docente di Turismo Enogastronomico presso l'Università di Parma e di Marketing e Promozionedel Territorio presso l'Università di Urbino. Dal 1983 firma la rubrica “A me mi piace” su Il Sole 24 Ore ed è autore di numerosi libri dedicati al cibo e al marketing gastronomico e territoriale ( www.gastronauta.it ). Segue una presentazione del territorio dell'Umbria, in particolare della zone Valle Umbra e Valnerina, realizzata da ATI3UMBRIA e una degustazione di prodotti tipici della regione, come i vini DOC e DOCG Sagrantino di Montefalco e Trebbiano Spoletino, le lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP, lo zafferano di Cascia, il sedano nero di Trevi, il prosciutto di Norcia IGP, preparati dall'Agrichef Maria Zappelli Cardarellie dagli Chef Fabrizio Gentili e Luigi Catana, con la collaborazione dello Chef Francesco Palo del ristorante “Il Matriciano” di Lisbona.