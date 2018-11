Valnerina - Politica, 23 Novembre 2018 alle 19:39:17

Commissione Ambiente della Camera in visita a Norcia

Alemanno: Attenzione verso i nostri territori

Giovedì sera la Commissione ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati ha fatto tappa a Norcia, nel corso della visita che sta svolgendo nei territori colpiti dal sisma.

Accolti dal Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno gli onorevoli Terzoni, Patassini, Morgoni, Mazzetti e Trancassini hanno ascoltato attentamente le richieste e le esigenze dei territori.

"Abbiamo bisogno della vostra attenzione e la scelta di visitare questi luoghi vi consente di rendervi conto personalmente della situazione e vi ringraziamo per questo sensibile gesto" ha detto Alemanno che poi ha illustrato quali sono gli aspetti sui quali lavorare per il rilancio del territorio.

"Questa è una città terribilmente ferita ma comunque aperta. La nostra comunità è divenuta un esempio di resilienza che può essere seguito da altri - continua - . Oggi però cittadini ed imprenditori hanno bisogno di certezze per confermare la scelta di rimanere. Il Parlamento d'intesa con l' Unione Europea faccia in modo che queste aree siano riconosciute come svantaggiate (ex obiettivo 1). Ribadiamo la necessità di alleggerire il processo burocratico per la ricostruzione e fare in modo che il nostro Paese si doti di un testo unico per la gestione dell'emergenza" ha prsoeguito Alemanno.

All'attenzione dei parlamentari è stata sottoposta anche la situazione viabilità, in particolare quella che collega l' Umbria alle Marche evidenziando come a distanza di due anni non si conosca il cronoprogramma dei lavori. I punti enunciati da Alemanno sono stati sottolineati anche dal Sindaco di Cascia, Mario De Carolis; di Preci, Pietro Bellini e di Monteleone di Spoleto, Marisa Angelini, presenti all'incontro. "In questi mesi non abbiamo mai fatto alcun tipo di polemica scegliendo di spendere tutte le nostre energie per risolvere i problemi e rispondere ai cittadino - conclude - ma oggi rischiamo di sentirci oggettivamente dimenticati".

La Commissione ha raccolto diverso materiale cui poter lavorare. "Abbiamo visto le difficoltà nel gestire una partita complicata com'è stata quella dell'emergenza" ha detto l' On. Paolo Trancassini, per altro Sindaco della vicina Leonessa (RI) "il nostro compito è innanzitutto quello di ascoltare i territori e di mantenere viva l'attenzione. E' segno di maturità politica - ha concluso - fare in modo che le istituzioni continuino a gestire in sinergia queste problematiche che interessano una parte importante dell' Italia".