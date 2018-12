Spoleto - Società, 07 Dicembre 2018 alle 09:11:10

Al via 'Le Petit Marché', il mercatino dell'handmade e del vintage

L'appuntamento è per sabato 8 e domenica 9 dicembre al Coworking Spoleto

Un ritorno al passato con un pizzico di contemporaneità. Questo sarà Le Petit Marché, il mercatino dell'handmade e del vintage che si terrà i prossimi 8 e 9 dicembre al Coworking Spoleto (via del Mercato, 2).

Vestiti vintage, borse rètro e foulard che potrebbero essere appartenuti ad Ella Fitzgerald, ma anche gioielli contemporanei fatti a mano, giochi per bambini e accessori di ogni tipo, tutti realizzati dalle sapienti mani dei nostri artigiani umbri: questa è, in breve, una fotografia di ciò che potrete trovare curiosando tra gli stand e i banchi de Le Petit Marché.

Un vero e proprio mercato che ci riporta indietro agli anni '30, quando i locali che oggi ospitano il coworking erano adibiti ai mercati generali della città. Così, quasi 100 anni dopo, gli stessi spazi tornano a rivivere per ciò che erano, ma con un tocco di contemporaneità: non solo mercato, ma anche sede di tanti workshop dedicati ai bambini e agli adulti e uno spazio di condivisione collettiva grazie a momenti come l'aperitivo vintage (sabato 8 dalle 19) e l'ora del tè (domenica 9 alle 17).

"Non è la prima volta che il Coworking Spoleto si trasforma in qualcos'altro" - dicono gli organizzatori. "L'abbiamo allestito per piccoli eventi, utilizzato per presentazioni di libri e ora, per due giorni, si appresta a diventare un mercato. Iniziative molto diverse fra loro, ma che hanno in comune un principio, lo stesso per cui è nato il coworking: la condivisione".