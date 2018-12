Spoleto - Eventi, 12 Dicembre 2018 alle 12:22:35

Babbo Natale aspetta tutti i bambini da Pane & Cioccolato

Appuntamento per domenica pomeriggio (16) con tanti cadget e caramelle!

Da Pane & Cioccolato arriva Babbo Natale! Domenica pomeriggio, 16 dicembre, Santa Claus sarà ospite del negozio di via Flaminia, per riposare un poco i piedi stanchi del lungo viaggio che lo ha portato fin quaggiù, raccogliere le letterine dei bambini... E premiarli con un gadget e caramelle per tutti! Non perdere

l'occasione di far conoscere Babbo Natale a tuo figlio da Pane & Cioccolato, che ti aspetta a Spoleto in via Flaminia 28/30, con tutte le migliori marche di calzature per bambini e ragazzini, con un orario super da qui a Natale: continuato ogni sabato e lunedì 24, aperto sia mattina sia pomeriggio di domenica e gli altri lunedì con orario 9.30-13 e 15.30-19.30.

Per ulteriori informazioni 3802841475 oppure consulta la Pagina Facebook.

