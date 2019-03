Politica, 04 Marzo 2019 alle 12:47:10

La 'Carta Tutto Treno' nel mirino del Comitato dei viaggiatori di Spoleto e del consigliere regionale di FI Morroni

I pendolari: 'Non più in vendita alla stazione, per quale motivo?'. Il capogruppo nell'assemblea legislativa: 'Sbagliato agganciarla alla dichiarazione Isee'

Approda in consiglio regionale la questione riguardante la “Carta Tutto Treno”. Se nelle scorse ore il comitato dei viaggiatori di Spoleto aveva lanciato l’allarme spiegando che “per qualche oscuro problema burocratico la stazione di Spoleto non è più autorizzata ad emetterla costringendo così gli abitanti del territorio e della Valnerina a recarsi in altre città”, ad intervenire oggi è il capogruppo di Forza Italia Roberto Morroni

annunciando la presentazione nell’Assemblea legislativa dell’Umbria di una mozione con cui chiede alla Giunta di Palazzo Donini di “attivarsi per migliorare le condizioni logistiche dei numerosi pendolari umbri e per evitare che le condizioni di accesso alla ‘Carta Tutto Treno’ siano legate alla dichiarazione Isee”.

Una decisione ritenuta decisamente sbagliata. “La Carta dà la possibilità di integrare l’abbonamento per i treni regionali consentendo l'utilizzo di Intercity e Frecciabianca. Un servizio davvero importante per tutti quei pendolari umbri, che ogni giorno devono recarsi al loro posto di lavoro fuori regione, dato che in talune fasce orarie, a causa di evidenti lacune infrastrutturali e trasportistiche, non viene garantito il passaggio di convogli regionali ma, per l’appunto, solo di Intercity e Frecciabianca. Restringere fortemente le condizioni di accesso agevolate a tale servizio - ha detto Morroni - penalizzerebbe non di poco i numerosi lavoratori, in particolar modo di Terni, Foligno, Spoleto e Orvieto, che quotidianamente devono sobbarcarsi costi considerevoli per raggiungere il loro posto di lavoro, costi per altro non legati solamente al trasporto ferroviario. Infine, a fronte di una banale comparazione tra le altre regioni, si evince come l’Umbria sia tra le più care per quanto concerne il costo della Carta Tutto Treno”

Un aspetto sottolineato anche dal Comitato dei viaggiatori: “A seguito degli ultimi interventi è diventata mediamente più costosa, senza miglioramenti per qualità e tempo di percorrenza. Invece di attrarre ed ancorare al territorio persone che lavorano fuori Regione e che pagano le tasse in Umbria, si sta disincentivando la possibilità di rimanere a vivere nella nostra Regione”. Nel mirino dei pendolari anche le infrastrutture. “Si attende il completamento dei lavori della tratta di 8 chilometri Campello - Spoleto, in corso da 19 anni. Chiediamo di finalizzare urgentemente un progetto per il raddoppio Spoleto Terni, e selettivo Foligno Perugia, che sembrerebbero accantonati. Ricordiamo che le linee Orte - Falconara e Foligno - Terontola attraversano le principali e più popolose città della nostra Regione e sono le uniche importanti trasversali di collegamento tra Lazio, Umbria e Marche”.

“Ringraziamo vivamente Trenitalia per aver ripristinato la fermata del Frecciabianca Roma - Ravenna a Spoleto che costituisce un significativo miglioramento, ma c’è la necessità di altri collegamenti di qualità. I viaggiatori, e specialmente chi si reca tutti i giorni al lavoro fuori Regione, hanno bisogno, lo ripetiamo, di collegamenti diretti , veloci e di qualità. L’Umbria, ed in particolare il comprensorio di Spoleto e Valnerina, ha bisogno di ritornare al centro della mobilità ferroviaria, trascurata da troppo tempo, anche considerando la grave situazione post sisma in cui versa il territorio.