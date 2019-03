Spoleto - Cultura e Spettacoli, 20 Marzo 2019 alle 10:07:16

I CANTANTI DEL LIRICO SPERIMENTALE A PRATO

Giovedi 21 va in scena Mahagonny Songspiel

Andrà in scena giovedì 21 marzo 2019 alle ore 21.00 presso il Teatro Politeama Pratese Mahagonny Songspiel in forma di concerto con i cantanti del Teatro Lirico Sperimentale e diretto dal M° Jonathan Webb nell'ambito della prestigiosa Stagione di Prato.

La fortunata edizione di Mahagonny Songspiel del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto "A. Belli" è andato in scena nella Stagione Lirica Sperimentale 2017 per la regia di Giorgio Sangati e l'allestimento scenico di Alberto Nonnato.

I cantanti del Teatro Lirico Sperimentale, Mariangela Marini (Vincitrice del Concorso nel 2016), Annapaola Pinna (Vincitrice del Concorso nel 2016), Amedeo Di Furia (Vincitore del Concorso nel 2015), Marco Rencinai (Vincitore del Concorso nel 2012), Paolo Ciavarelli (Vincitore del Concorso nel 2017) e Giordano Farina (Vincitore del Concorso nel 2017) saranno diretti da Jonathan Webb, importante direttore d'orchestra e direttore musicale della camerata strumentale città di Prato dal 2014. Il M° Webb è stato direttore stabile del Teatro dell'Opera di Tel Aviv, Ha studiato pianoforte, violino, canto corale e direzione d´orchestra a Manchester, dove ha debuttato all´Opera House con West Side Story. Ha diretto nei Teatri di Ravenna, Reggio Emilia e della Toscana, al Maggio Musicale Fiorentino, al Teatro Comunale di Bologna, alla Sagra Musicale Umbra a Perugia e in diversi paesi tra cui Giappone, Cina, Israele, Spagna. Ha ricevuto il Premio Internazionale Ultimo 900 Pisa 2000 Nel Mondo (novembre, 2004). Ha collaborato con importanti registi tra cui Daniele Abbado, Götz Friedrich, Hugo de Ana, Robert Carsen, Graham Vick, Pier Luigi Pizzi, Denis Krief, David Poutney, David Alden, Chiara Muti, Andrea De Rosa.

Il programma che andrà in scena giovedì prevede un programma con brani di Prokof'ev, Hindemith e Weill.

"In questo programma particolare, ci è parso giusto approfittare del genio di Kurt Weill e Bertolt Brecht per mettere in mostra, come antitesi alla nostra linea conduttrice della costruzione di una città e un mondo armonioso, la nascita e la degenerazione di una città che si immola al dio denaro e alla corruzione. È Mahagonny, che Jonathan Webb dirige nella versione originale di Songspiel, intrisa di omaggi al cabaret berlinese del primo dopoguerra. La produzione si avvale della partecipazione di giovani cantanti premiati al Concorso Lirico «Belli» di Spoleto. Nella serata sarà presentato anche il piccolo cantiere musicale di Wir bauen eine Stadt (Costruiamo una città) di Paul Hindemith eseguito dai ragazzi della Prato Sinfonietta e dai bambini del Coro di voci bianche della scuola «G. Verdi», in voluto contrasto stridente. Da una parte si mostra la città ideale costruita dai bambini, dall'altra la città destinata all'auto annientamento. Un monito attualissimo! Nella prima parte del concerto torna nel nostro cartellone la meravigliosa viola di Iakov Zats, che commosse il pubblico pratese con Lacrimae di Britten. Questa volta è impegnato in un altro dei classici che il Novecento ha dedicato a quello strumento, Der Schwanendreher di Hindemith (1935), un concerto su antichi temi popolari tedeschi utilizzati come materiale per ciascuno dei tre movimenti. E su temi popolari ebraici, dal sapore tipicamente Kletzmer si apre il concerto, con la celebre Ouverture di Prokof'ev".