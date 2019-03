Valnerina - Cronaca, 29 Marzo 2019 alle 16:55:02

Esche avvelenate a Monteleone: proseguono le indagini. Il veleno rischia di uccidere l'intera comunità

Rinvenute altre carcasse di volpe sulla stessa montagna luogo del ritrovamento delle aquile morte. Così il turismo rischia di scomparire



Daniele Ubaldi

Proseguono le indagini dei carabinieri forestali a Monteleone di Spoleto, dove nei giorni scorsi alcuni escursionisti del Cai di leonessa avevano rinvenuto due carcasse di aquila reale accanto ai resti di una volpe. Sin da un primo esame superficiale era apparso chiaro che a uccidere tutti e tre gli animali fosse

stato il veleno, contenuto in alcune esche che, nei giorni precedenti il ritrovamento, avevano colpito anche animali domestici, in particolar modo cani. Sono almeno tre, infatti, i casi accertati di cani che hanno ingerito polpette avvelenate nelle vicinanze del luogo del ritrovamento dei due rapaci e della volpe. Le unità cinofile dei forestali impegnate nelle ricerche hanno rinvenuto altre carcasse di volpe, mentre - per il momento - non sembra che le esche abbiano colpito anche i lupi, sospettati di essere il vero bersaglio dei "seminatori".

Le indagini proseguono senza sosta: in casi come questo è difficile risalire al responsabile - o ai responsabili - del gesto senza la collaborazione della cittadinanza. Un fattore, questo, sul quale difficilmente si può contare in comunità piccole e sperdute quali quelle come Monteleone, dove tutti conoscono tutti e dove, spesso, prevale la paura di ritorsioni sul desiderio di collaborare con la giustizia. Ma in questo modo, oltre ad aver causato un danno immane alla biodiversità degli Appennini e al patrimonio zoologico nazionale, la vera vittima dei bocconi sta diventando la stessa Monteleone, mèta da sempre ricercata dagli escursionisti ma che adesso, con le esche in giro per la montagna, rischia di decadere rapidamente fino a sparire dalle ideali cartine geografiche dei turisti, per lo meno di coloro che amano la natura. Le ripercussioni sulla già fragile economia del paese sono di facile intuizione.