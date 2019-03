Spoleto - Annunci, 31 Marzo 2019 alle 22:28:29

E' arrivata una femminuccia in casa Santarelli-Ponti!!

Si chiama Lucia ed è una principessa di 3 chili e 7...

Fiocco rosa in casa Santarelli! Dopo anni di tentativi e 5 nipoti maschi, finalmente nonno Giampiero ha una nipotina! Ottimo lavoro di mamma Alessandra e papà Nicola, che al terzo "lancio" hanno cambiato colore a un fiocco abitualmente azzurro... Lucia, questo il nome della splendida bambina venuta alla luce alle 20.30

di questa sera - 31 marzo -, pesa 3 chili e 700 grammi e, come tutte le principesse, si è fatta attendere il giusto prima di arrivare... Arriva come un dono in una famiglia di nipoti maschi, ben cinque, che già formano la sua guardia del corpo! Festa grande, ovviamente, per i fratelli Valerio e Guido, per papà Nicola e mamma Alessandra, per i quattro nonni, gli zii e i cugini che già stravedono per lei. Senza contare, e ci mancherebbe pure, tutti gli amici che si stringono intorno alla numerosa famiglia e alla nuova arrivata, pronta a stravolgere la vita ai genitori e a scoprire quante meraviglie ci sono al mondo. Auguri di cuore!

