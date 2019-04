Spoleto - Eventi, 02 Aprile 2019 alle 14:24:29

Julian Ross in concerto al Time!

Il cantautore nel cuore di Spoleto venerdì 12 aprile

La primavera è sbocciata anche al Time: vieni a rinfrescarti nel cuore di Spoleto con degli ottimi cocktail, tanta buona musica e la possibilità di fermarsi anche a cena! Nel locale si possono degustare affettati e affumicati, pomodorini secchi venuti direttamente dalla Sicilia, ottimi vini locali delle migliori

cantine umbre, come ad esempio la Dionigi: insomma, tutti prodotti che non subiscono alterazioni chimiche. E poi tanta cucina del luogo alternata a rivisitazioni di altissima qualità, prendendo spunto da prodotti a chilometri zero e mescolandoli con sfiziosità di vario genere, anche esotiche... Come le tagliatelle al cacao, per esempio, oppure i tortelloni ripieni fatti a mano con amaretti e zucca, o ancora le trote del Nera con avocado. Insomma, tradizione sì, ma anche fantasia per trascorrere davvero unbuon "time" al Time! Ambiente frizzante, buon cibo, deliziosi cocktail e tanti stimoli culturali fanno del Time il luogo ideale in cui trascorrere una piacevole serata.

E per chi ama la buona musica dal vivo la serata di venerdì 12 aprile è davvero imperdibile! A partire dalle 19.30, infatti, apericena con il concerto dal vivo di Francesco "Julian Ross" Colangeli, giovane cantautore reatino - classe '92 - che vanta già un bagaglio di esperienze invidiabile, con le prime canzoni composte al pianoforte già durante gli anni del liceo. Poi il conservatorio e il progetto "Julian Ross", che tenta di unire il linguaggio e le tematiche della canzone d'autore con le esigenze del contesto sociale e musicale di oggi.

Lo scorso giugno è uscito il suo primo album "Un giuramento all'orizzonte", dedicato al sogno di fare il medico e di essere un artista o, come dice lui stesso, fare l'artista ed essere un medico, dato che Colangeli studia medicina. Un pop raffinato, il suo, che risente delle maggiori influenze attuali del cantautorato italiano senza per questo scadere mai nel banale. Finalista premio Lucio Battisti, all'Umbria Voice, al Premio Pierangelo Bertoli e al Premio Civiltà dei Marsi Avezzano, "Julian Ross" porterà al Time i grandi classici della canzone d'autore italiana dagli anni Settanta ai giorni nostri, intramezzati da alcune sue composizioni.

Insomma, non c'è nulla di meglio per chi ama la musica italiana!