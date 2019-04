Sport, 14 Aprile 2019 alle 20:55:48

Chiusura di stagione con tre titoli italiani per la Mirko Gory Fight Academy

Esperienza importante e costruttiva per i giovanissimi combattenti della scuderia spoletina [Fotogallery]



D. U.

Chiusura di stagione alla grande per Mirko Gori e la sua Fight Academy, che torna con tre ori e un argento italiani dalla trasferta a Porto San Giorgio. L'ex kick-boxer spoletino pluricampione italiano e internazionale ha portato 7 dei suoi atleti al "Day in the cage", letteralmente "Il giorno nella gabbia", giornata

interamente dedicata agli incontri con vari titoli italiani in palio, organizzata dalla federazione Etf, Extreme top Fighter. Al termine della dura giornata di confronti, eliminatorie e finali gli atleti di Gori tornano a casa con titoli e soprattutto tanta esperienza. Nell'ordine, Il giovanissimo casciano Gianluca D'Angelo, di appena 15 anni, è il nuovo campione italiano per la sua età nella categoria 65 chili; sempre nei 65 chilogrammi, lo spoletino 16enne Daniele Valente sale sul gradino più alto del podio mentre ancora un giovane di Cascia, il 16enne Piero Mannelli, torna a casa con il tricolore della categoria 90 kg. Ai tre titoli italiani si deve sommare l'argento ottenuto da Thomas Brilli, 15 anni, nella categoria 70 kg, e le esperienze costruttive maturate dagli altri tre atleti impegnati nelle Marche, Matteo Selvaggio (14 anni, 60 kg), Simone Mattei (28 anni, 70 kg) e Matteo Baldoni, 16 anni, fermatosi in semifinale nella categoria 55 chili.

L'Academy dà appuntamento alla stagione agonistica 2019-2020, senza mai perdere l'allenamento ma anzi preparando ogni giorno i propri atleti come se il prossimo incontro fosse in programma già domani.