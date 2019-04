Cultura e Spettacoli, 18 Aprile 2019 alle 16:28:17

Dalla follia modaiola di Jean Paul Gualtier al mito di Proserpine passando per la riscoperta del Bauhaus e di Lucrezia Borgia: presentato il cartellone del 62esimo Festival dei Due Mondi

In arrivo a Spoleto Stefano Bollani, Vinicio Capossela e Eva Riccobono. Il concerto finale affidato a Daniele Gatti

É stato presentato oggi a Roma, nella sala “Spadolini” del Mibac, il programma della 62esima edizione del Festival dei Due Mondi. La manifestazione, che quest’anno prenderà il via il 28 giugno per concludersi poi il 14 luglio, verrà aperta dall’opera lirica in due atti “Proserpine” tratta dall’omonimo poema drammatico di Mary Shelley. Commissionata alla compositrice Silvia Colasanti, insieme al “Minotauro", messo in scena lo scorso anno, lo spettacolo

fa parte di un progetto per una trilogia contemporanea di rivisitazione dei miti antichi come approccio dell’inconscio e dei rapporti umani. Alla direzione dell’Orchestra Giovanile Italiana, Pierre-André Valade. L’adattamento è di René de Ceccatty e Giorgio Ferrara, regia di Giorgio Ferrara, scene di Sandro Chia, costumi di Vincent Darré.

A dirigere il tradizionale concerto di chiusura in piazza Duomo sarà Daniele Gatti: “Punta di diamante del panorama internazionale, uno dei più brillanti e apprezzati maestri della sua generazione - ha spiegato il direttore artistico della kermesse Giorgio Ferrara - è il direttore musicale del Teatro dell’Opera di Roma e Consulente artistico della Mahler Chamber Orchestra. In programma musiche di Giuseppe Verdi dal repertorio francese, opere nate dall’importante sodalizio artistico che il compositore ebbe con la Ville Lumière”.

Per quanto riguarda la sezione “Teatro” il cartellone prevede “Bauhaus 1919/1933: il cantiere della modernità” in collaborazione con “Akademie der Kunste Berlin” e “Bauhaus100Jahre”, “La Ballata della Zerlina” con Adriana Asti e Lucinda Childs, “Berlin Kabarett” con Marisa Berenson, “Coltelli nelle galline” con Eva Riccobono e Andree Ruth Shammah, “Esodo” con Emma Dante, “Lucrezia Borgia” con Corrado Augias, “Elogio dell’Oblio” con Paolo Mieli, “Spettacolo di nō alla luce dei falò” della scuola giapponese “HŌSHŌ”, “Progetto Accademia European Young Theatre 2019” dell’accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio d’Amico” e “La Mama Spoleto Open 2019”.

La sezione “Musica” offre invece il “Fashion Freak Show” ideato da Jean Paul Gualtier ed i concerti “On Tour” di Stefano Bollani e Hamilton de Holanda; “Cantata per le creature” di Vinicio Capossela; della “Young Talents Orchestra Ey” che proporrà brani di P. I. Čajkovskij e di film quali “La vita è bella”, “Titanic”, “Il tè nel deserto”, “Star Wars”, “ET”, “Indiana Jones”; dell’“Orquestra filarmonica de Medellin” e “Suite Dream” di Naomi Berrill. Confermati i concerti di mezzogiorno e della sera.

Due gli appuntamenti con la “Danza”: “My French Valentino” della coreografa indipendente Valérie Lacaze con i giovani ballerini della Ecole-Atelier Rudra Bejart di Losanna, che ripercorrerà la vita di Rodolfo Valentino; “Ode to the Master” della “Dutch National Ballet”. La Fondazione Carla Fendi, presieduta da Maria Teresa Venturini Fendi, continua il suo viaggio nella Scienza con Ecce Robot, una narrazione integrata, dalle astrazioni scientifiche dell’Intelligenza Artificiale alle applicazioni pratiche della Robotica, e presenta l’installazione avveniristica Future. Il Premio Carla Fendi sarà assegnato a due importanti figure del mondo della softrobotica: Barbara Mazzolai e Cecilia Laschi.

Continuano le collaborazioni del Festival con istituzioni artistiche italiane e straniere: Teatro Metastasio di Prato, Teatro dell’Elfo di Milano, Museo Madre di Napoli, Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia, Teatro Biondo di Palermo, Conservatori italiani e MIUR, Cartagena Festival Internacional de Musica. Inoltre, a seguito dei protocolli d’intesa firmati con il Ministero della Cultura cinese e con il China Shanghai International Arts Festival, sono in via di definizione progetti di scambio e di coproduzione per il 2020.

Previsti numerosi altri eventi collaterali tra mostre, incontri (uno è dedicato al progetto di riqualificazione dell’area dell’Anfiteatro”), dialoghi e premi. Il programma completo è disponibili sul sito http://www.festivaldispoleto.com.