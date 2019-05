Traffico & viabilità, 28 Maggio 2019 alle 11:18:15

Flixbus, attivi i collegamenti Perugia-Monaco di Baviera e linee speciali per la riviera romagnola

Avviate le tratte che collegheranno Assisi a all'Emilia, al Trentino e all'Alto Adige

FlixBus festeggia tre anni a Perugia con un bilancio positivo: nell’ultimo anno, il leader europeo dei viaggi in autobus ha visto raddoppiare le prenotazioni da e per la città, a riprova della crescente popolarità, tra i Perugini, dell’autobus come soluzione di viaggio, oltre che dell’appeal del capoluogo umbro quale meta turistica.

Per meglio rispondere alle esigenze di chi parte o si dirige in città, FlixBus lancia ora i primi collegamenti internazionali con Perugia. Inoltre, la società si consolida sul territorio lanciando nuove corse da Assisi.

Da giovedì 6 giugno, Perugia sarà integrata a tutti gli effetti nella rete internazionale di FlixBus: dal capoluogo si potrà raggiungere senza cambi la Germania grazie alle corse dirette per Monaco di Baviera, principale nodo di interconnessione della rete europea dell’operatore. Scopo dei collegamenti con Monaco è offrire a chi parte da Perugia una soluzione pratica e immediata per spostarsi in Europa, e agevolare, al tempo stesso, i flussi turistici verso il territorio, incentivando ricadute positive a livello di turismo internazionale.

In vista dell’estate, FlixBus attiva inoltre corse speciali da Perugia verso le località più gettonate della Riviera Romagnola: dal capoluogo si può già arrivare a Cattolica, Riccione, Rimini, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima, oltre che al parco divertimenti di Mirabilandia. Per chi al mare preferisce la montagna, infine, FlixBus ha istituito le prime connessioni da Perugia verso Trento e Bolzano. Restano attive le connessioni con le circa 100 città già raggiunte, tra cui Roma (collegata fino a 9 volte al giorno in circa due ore), Milano (fino a 4 corse) e Firenze (fino a 9 corse), mete preferite dai Perugini.

Da giugno, anche Assisi sarà collegata con Monaco di Baviera, a vantaggio dei turisti in arrivo dalla Germania e del territorio stesso, che potrà beneficiare di nuovi arrivi dall’estero: sempre dal prossimo mese, la città sarà collegata per la prima volta anche con Emilia, Trentino e Alto Adige, grazie alle connessioni con Bologna, Trento e Bolzano, mentre restano attivi tutti gli altri collegamenti nazionali già operativi.