Società, 21 Giugno 2019 alle 14:15:27

Spoleto in Gioco si conferma l’unico antidoto all’effetto serra

Ecco il “Piano B” per trasferire (quasi) tutte le attività al coperto in caso di maltempo

Mancano poche ore a "Spoleto in Gioco", la giornata di laboratori creativi e con materiali di riciclo, eventi sportivi, cinema, giochi di magia, musica dal vivo, teatro e molto altro. Un programma densissimo quello del 22 giugno, che si svolgerà tra le vie e le piazze della città. Come noto, l’evento si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 12 maggio, ma le avverse condizioni meteo avevano costretto l’organizzazione a rimandarlo.

Ma ecco che, neanche a farlo apposta, il dio del meteo sembra aver deciso di risolvere il problema del surriscaldamento terrestre in concomitanza di Spoleto in Gioco, a prescindere dalla data del suo svolgimento. Le previsioni, infatti, non sono eccellenti neanche per questo sabato, il che ha reso necessario approntare “un piano di riserva” con delle location alternative in cui ospitare le attività che comunque, come da programma, si auspica potranno svolgersi tutte all’aperto.

Riguardo il programma, tra i laboratori d’arte spiccano quello costruito attorno all’opera Octetra di Isamu Noguchi a Palazzo Collicola, a cura di Sistema Museo, e quello di architettura ispirato ai principi del Bauhaus insieme agli architetti di Ofarch, nella location di largo Ferrer. Per i bambini ci sarà anche l’opportunità di cimentarsi con la cucina grazie al laboratorio “Piccoli Chef all’opera”, a cura dell’associazione InPerFormat, ai Giardini dell’Ippocastano. Sempre ai Giardini dell’Ippocastano si svolgeranno i laboratori di acqua, aria, terra e fuoco a cura del POST (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia); il mini orto urbano sarà protagonista all’interno degli spazi del CoWorking, mentre a palazzo Leti Sansi, a cura del Cerchio, si svolgeranno laboratori per bambini da 0 a 6 anni con i loro genitori. In piazza Pianciani si terrà un’esposizione ludico-interattiva con giochi in legno ed altri materiali, a cura di Ludobus Mamma Mia. Piazza Garibaldi e i Giardini dello sport, invece, saranno dedicati principalmente alle attività sportive: bicicletta, calcio, pallavolo, tiro con l’arco e basket. A piazza d’Armi, con navetta che farà la spola da piazza Garibaldi, ci sarà spazio per le attività di arrampicata a cura del CAI. E poi cinema per bambini alla Sala Frau con il film di animazione Pets 2 e spettacoli teatrali al Coworking.

Inoltre, come si diceva, per quasi tutte le attività è previsto un luogo alternativo, al chiuso, per poter svolgere comunque i laboratori in caso di maltempo. Nello specifico: l’esposizione ludica interattiva a cura del Ludobus, le attività di pallavolo, tennis tavolo e basket si svolgeranno al Palazzetto dello Sport in via Martiri della Resistenza; il laboratorio aria, acqua terra e fuoco a cura del Post, le attività di piccoli Chef a cura di InPerFormat si svolgeranno presso il Centro Il Glicine di viale Martiri della Resistenza; il laboratorio Bauhaus a cura di OfArch si svolgerà presso la sede dell’associazione in Corso Mazzini; il laboratorio con materiali di riciclo a cura di arlecchino si svolgerà presso l’oratorio della Chiesa di San Gregorio Maggiore. Il laboratorio dell’orto al Coworking, lo spettacolo teatrale, il cinema e il laboratorio Creiamo insieme e il laboratorio In giardino con Noguchi reteranno nella loro sede.