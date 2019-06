Società, 22 Giugno 2019 alle 20:09:52

'Spoleto in Gioco' fa il pieno di consensi: tra i partecipanti anche il ministro di Maio

In vista alla città ha preso parte ad alcuni dei giochi proposta dal Mago Riccardo. Piazze e vie del centro invase dai bambini. Stasera appuntamento alla Sala Frau e al coworking di via del Mercato [Fotogallery]

Ha coinvolto anche Luigi di Maio “Spoleto in Gioco”. Il ministro dello sviluppo economico, in visita alla città accompagnato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale Andrea Liberati, ha infatti preso parte ad alcuni giochi proposti dal Mago Riccardo.

Complessivamente la manifestazione, riproposta quest’anno dalla cooperativa sociale “Il Cerchio” in collaborazione con il Comune e diverse associazioni del territorio dopo una prolungata assenza, da questa mattina ha coinvolto numerosi bambini grazie alle variegate attività creative, aggregative, sportive e musicali in programma.

Nello specifico, in piazza Garibaldi sono stati allestiti un campo di pallavolo ed i laboratori del “Servizio Arlecchino” con materiali di recupero mentre piazza Pianciani ha ospitato l’esposizione ludica interattiva dell’assemblatore creativo “Ludobus”. Largo Ferrer, invece, ha accolto il “Laboratorio Bauhaus” a cura di OfArch. Ai giardini dell’Ippocastano erano presenti i laboratori di acqua, aria, terra e fuoco promossi dal Post (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia) e quello dal titolo “Piccoli Chef all’opera” ideato dall’associazione “InPerFormat". Nei giardini dello sport di piazza Garibaldi hanno poi avuto luogo attività sportive legate al tennis tavolo, al basket, al calcetto e al tiro con l’arco. Piazzetta Leti Sansi ha fatto da cornice ad alcuni appuntamenti tenuti dalle educatrici della cooperativa “Il Cerchio” espressamente pensate per i bimbi fino a 6 anni. In piazza d’Armi gli operatori del Cai hanno montato una palestra fissa in cui è stato possibile esercitarsi in tre diverse pareti di arrampicata. Nel cartellone sono infine rientrati “Gioca con Noguchi” di “Sistema Museo” a palazzo Collicola ed il laboratorio di mini orto urbano al coworking di via del Mercato.

Stasera la rassegna proseguirà alle 21 alla Sala Frau, che offrirà la visione gratuita del film di animazione “Pets 2”, e al coworking di via del Mercato dove Maria Luisa Morici “porterà grandi e piccini all’interno del magico mondo del teatro, attraverso racconti divertenti ed istruttivi”.