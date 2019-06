Cronaca, 25 Giugno 2019 alle 20:01:58

Canapa nelle macerie post terremoto, 'è un atto di disobbedienza civile'

Il gesto messo in atto dal gruppo “I Terremotati di Maria”: 'Ricostruzione ferma, non è stato fatto nulla'

Canapa sulle macerie “per porre l’attenzione sulle terre terremotate”. A seminarla sono stati i componenti del gruppo “I Terremotati di Maria” i quali, attraverso un video pubblicato su YouTube a maggio ma divenuto virale soltanto in questi giorni, hanno spiegato le motivazioni alla base del gesto (tra l’altro illegale stando alle norme attualmente vigenti): “È un’atto di disobbedienza civile.

Dal 24 agosto, nulla o poco è cambiato. Oltre l’enorme sperpero di soldi pubblici per l’emergenza, niente è stato fatto. La ricostruzione è ferma. Messe in sicurezza dai costi esorbitanti, Sae costate anche il quadruplo di una costruzione definitiva antisismica. Abbiamo seminato canapa sulle macerie perché vogliamo riappropriarci del nostro territorio. Canapa e non margherite per meglio scuotere l’opinione pubblica. Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo sono quattro regioni abbandonate a se stesse, o meglio lasciate in mano agli sciacalli dell’emergenza. Forse solo una commissione d’inchiesta parlamentare potrà raccontare agli italiani come sono stati sperperati i loro soldi senza ricostruire le case dei terremotati e uccidendo l’intero centro Italia. Quando le piante svetteranno, forse qualcuno si chiederà se quello che è stato fatto è giusto e speriamo che si chiederà cosa non è stato fatto”.