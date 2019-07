Spoleto - Sol consiglia, 04 Luglio 2019 alle 19:25:43

Menopausa in bikini: una promessa mantenuta

Perdere una taglia in un mese in totale benessere è possibile. Ma solo con il metodo giusto

A chi non è mai capitato di sentirsi in piena lotta con la propria linea? Sicuramente a pochi fortunati, ma si parla di una minoranza, specialmente se ci avviciniamo ad un'età in cui i processi ormonali giocano un ruolo di cui non si può non tener conto. Le principali cause che ci costringono a fare i conti

con l'aumento di centimetri e con i relativi inestetismi si possono riassumere in questi 3 fattori:

1. Predisposizione genetica. Le cause genetiche giocano senz'altro un ruolo significativo, ma non sono un buon motivo per lasciarsi andare - o peggio - per scagionarsi da ogni responsabilità.

2. Stress. Condizioni di stress cronico predispongono all'accumulo di grasso - è la scienza a dirlo - e dev'essere combattuto riducendo i ritmi e aumentando il tempo dedicato al relax e al riposo.

3. Mancanza di motivazione o scarsa volontà. Se la tua forza di volontà è debole ti manca la giusta attitudine. La volontà è una forza mentale che va stimolata e allenata come un muscolo, ma va anche nutrita e incoraggiata con risultati rapidi e concreti.

Spesso, per correre ai ripari, vengono messi in atto tentativi improvvisati che portano ad affrontare diete drastiche o pasti sostitutivi, con il solo risultato di mettere a rischio la salute e compromettere il benessere generale dell'organismo.

Cosa fare allora? Se siete di Spoleto e dintorni è d'obbligo una tappa presso l'Istituto Creola Anti-Age a Spoleto in via 3 settembre, centro specializzato in rimodellamento corpo e trattamenti Anti-Age viso, anche in menopausa.

Da Creola Anti-Age troverete Laura, grande professionista e con tanta esperienza alle spalle, che saprà valutare con precisione il vostro grado di inestetismo e indicarvi tempi e modi per inseguire un obiettivo realmente raggiungibile.

Niente promesse, ma solo risultati da Creola, il cui metodo è coperto dalla Garanzia "100% soddisfatti o rimborsati".

Il segreto è rappresentato da una combinazione unica di abilità manuali e alta tecnologia, unite da un metodo realizzato in oltre 20 anni di studio e formazione, il cui fine è quello di far ritrovare, a chi lo desidera, una forma psicofisica ottimale, in totale relax e senza fatica.

Niente più scuse, quindi. La professionalità e la passione di tutto lo staff Creola saprà ribaltare il pensiero di tutte le donne che davanti all'associazione "Bikini-Menopausa" gridavano: Utopia!

Pubbliredazionale