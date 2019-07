Valnerina - Eventi, 10 Luglio 2019 alle 09:06:13

Le proloco di Campi e Avendita trionfano al primo concorso gastronomico nazionale

Successo in Piemonte per le due associazioni guidate da Sbriccoli e Petrangeli, che si impongono sulle proloco piemontesi, sarde, calabresi e molisane.L'unione fa sempre la forza



D. U.

Le proloco di Campi e Avendita premiate in Piemonte. Al termine di una "tre giorni" in Nord Italia, in occasione del Primo concorso gastronomico tra proloco d'Italia in favore dei bambini bisognosi, a Castello di Vaprio d'Agogna in provincia di Novara, le due proloco umbre hanno conquistato il cuore e il

palato di tutti. Alla proloco di Campi del sempre attivo presidente Roberto Sbriccoli si deve l'iniziativa di partecipare al concorso: è stato lui a coinvolgere la proloco di Avendita, invitandola a rappresentare insieme la picola regione del centro Italia in un contest che ha visto coinvolte proloco provenienti da Piemonte, Molise, Sardegna e Calabria.

Ovviamente la proloco di Avendita non si è certo fatta pregare: il presidente Massimo Petrangeli ha inviato in Piemonte due "pezzi da 90" della cucina locale, Corrado Eemili e Giuseppe Del Marro, ad affiancare ai fornelli Gaetano Montani e Patrizia Cetorelli della proloco di Campi. Ne è nata subito una ricca collaborazione, con un affiatamento che ha dato origine a un menu strabiliante che ha sbaragliato ogni concorrenza.

Il sodalizio fra proloco Campi-Avendita, infatti, è risultato vincitore "per la capacità, unica fra tutti i partecipanti, di coniugare i prodotti messi a base della gara con le particolarità del proprio territorio", avendo presentato piatti fantastici per gusto e originalità, preparati con entusiasmo, impegno e amore per la manifestazione. Onore, pertanto, a Patrizia, Corrado, Gaetano e Giuseppe, che tornano vittoriosi dalla trasferta piemontese sia materialmente che a livello morale: i quattro, infatti, hanno deciso di devolvere l'intera somma di mille e 600 euro a un bambino piemontese gravemente malato. Il regolamento prevedeva che al giovane sfortunato giungesse la metà della vincita, ma i ragazzi di Campi e Avendita hanno scelto di rinunciare al possibile ricavo e di affrontare le spese di trasferta a titolo personale... Chapeau.

Certamente un gesto speciale, che denota quanta generosità, quanto amore per il prossimo e per la propria terra d'origine ci sia in chi si prende carico di una proloco, specialmente in piccole realtà rurali e di confine fra Comuni, come sono appunto quelle di Campi e Avendita.

La vera vittoria delle due proloco, infatti, non risiedeva certo nel montepremi in palio: la manifestazione appena conclusa ha contribuito a porle in contatto con il mondo dell'associazionismo e del volontariato a livello nazionale aprendo porte, finestre e ponti per relazioni e opportunità future, sia per dare sia - quando e se sarà possibile - per ricevere.