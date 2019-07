Lavoro, 17 Luglio 2019 alle 21:48:28

Sindacato, i lavoratori di Unipol-Sai 'migrano' dalla triplice alla Confsal-Fesica

Il segretario regionale Ugolini: 'Premiata la nostra vicinanza ad ogni singola persona che lavora'



D. U.

Soddisfazione,e non potrebbe essere altrimenti, è stata espressa dal segretario regionale della Confsal-Fesica Carlo Ugolini per il raggiunto accordo individuale plurimo con i dipendenti della Unipol-Sai di Corciano-Ellera, che escono dalla tutela di Cgil, Cisl e Uil per passare nel nuovo sindacato federato. "A dirla tutta - dichiara Ugolini - la soddisfazione è

doppia: oltre a darci conferma della maggior penetrazione che stiamo riuscendo a produrre nel territorio, infatti, questo contratto di fatto 'traghetta' dei lavoratori dalla triplice alla Confsal-Fesica, infondendoci ulteriore fiducia circa la bontà del nostro lavoro".

Nel dettaglio, il nuovo contratto mantiene tutti gli stessi livelli all'interno dell'agenzia di assicurazioni, non toglie nulla ai lavoratori e "anzi - aggiunge Ugolini - semmai aumentano le tutele dei dipendenti. I lavoratori premiano sempre di più il nostro voler ristabilire il contatto tra il sindacato e i suoi associati, che sono prima di tutto delle persone, ciascuna con i propri doveri ma anche con molti diritti da far rispettare. Con grandi sforzi - sottolinea il segretario regionale - ci battiamo per dar vita e poi mantenere un filo diretto con la gente: evidentemente questo nostro modo di lavorare ci porta la fiducia dei lavoratori, che infatti vengono da noi sempre più numerosi".

In un ambiente, quello sindacale, sempre più in crisi di adesioni e soprattutto di partecipazione, la Confsal-Fesica sembra essere l'unica realtà in controtendenza. "Cresciamo nelle aziende in cui già siamo presenti - conferma Ugolini - e riusciamo ad entrare in dei settori che fino a poco tempo fa erano presidio esclusivo di Cgil, Cisl e Uil. Mi auguro che la nostra presenza, ormai solida realtà nel panorama sindacale regionale e nazionale - conclude il segretario umbro -, contribuisca a conferire all'intero mondo del sindacato quello slancio che da tempo appare appannato, e che è invece indispensabile per una reale rappresentanza delle istanze e dei diritti di tutti i lavoratori".