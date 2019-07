Politica, 19 Luglio 2019 alle 10:13:39

Terremoto, Mulè “Più che a bollo auto pensare a ricostruzione”

Il Deputato di Forza Italia all'attacco del Ministro Di Maio: 'Priorità far ripartire Umbria, Marche, Lazio'

“Di Maio la spara sul bollo auto? Non credibile, come al solito. Nella scala delle priorità del Paese io metto Amatrice e la ricostruzione in Umbria e Marche che non decolla, territori che si sentono presi in giro e decine di paesi che aspettano lo sblocco dei cantieri e la rimozione di decine di migliaia di tonnellate di macerie.

In sintesi, non penserei né al bollo auto né al canone Rai, ma a come far ripartire Umbria, Marche, Lazio. Mi concentrerei sulle parole del Vescovo di Rieti 'in quelle zone la gente è stanca e demotivata', di Papa Francesco, 'siamo all'anno zero', del vescovo di Spoleto, 'ci avete presi in giro'. Vogliamo ascoltarli? Ecco, meno propaganda e più case. Sarebbe già un buon inizio”. Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ad Agorà Estate.