Società, 30 Luglio 2019 alle 13:43:03

Venerdì (2) al teatro 'Caio Melisso' arriva lo spettacolo 'Amatores'

L'iniziativa è inserita nel cartellone della rassegna 'Spoleto d'Estate'

Venerdì 2 agosto, nell'ambito di "Spoleto d'Estate" il teatro Caio Melisso "Spazio Carla Fendi" dalle ore 21 ospiterà lo spettacolo "Amatores" dell'associazione "Povero Willy". "È un turbine di comicità dal sapore classico - spiegano gli organizzatori - che si dipana fra spassosi duetti, canzoni dal vivo e coreografie originali. Il tutto immerso nel contesto mitico dell'Antica Roma.

Un ritorno all’ormai quasi scomparso “teatro d’interprete” in cui i personaggi, come nella migliore tradizione della commedia musicale italiana, alternano la recitazione al canto, mentre dolci figure femminili volteggiano scandendo il tempo di un amore ironicamente conflittuale e tragicamente comico".

"Il mondo antico che evochiamo in Amatores – dalla nascente Roma all’epoca imperiale – ci aiuta, con la sua spensierata semplicità, a conoscere meglio noi stessi e un’identità violentata da “quest’epoca di pazzi” che ha sepolto l’amore sotto mucchi di paranoie, volumi di psicanalisi e troppa indifferenza. La regia sposa la semplicità e sceglie una recitazione volutamente sopra le righe per dei personaggi follemente bidimensionali, affiancando a Romolo e Numa Pompilio, arie di Mozart ed eterni caratteri di molièriana memoria, secondo uno stile di contaminazione di generi ed epoche che non è più un tabù per il teatro contemporaneo".

Il regista dello spettacolo è Riccardo Leonelli, attore noto per le sue apparizioni televisive in varie fiction tv (Il Paradiso delle Signore, Luisa Spagnoli, Una pallottola nel cuore, Un passo dal cielo, Centovetrine) e presto fra i nuovi protagonisti di puntata in Don Matteo12, che sarà affiancato dagli attori-cantanti Stefano de Majo, Mariavittoria Cozzella, Damiano Angelucci, Elena Longaroni e dalle danzatrici Emanuela Cassetti, Francesca Passini e Mia Venezi. Le coreografie sono curate dalla pluripremiata Romana Sciarretta e le musiche sono a cura del pianista e compositore Alessandro De Florio.

Drammaturgia e regia: Riccardo Leonelli.

Attori-cantanti: Damiano Angelucci, Mariavittoria Cozzella, Stefano de Majo, Riccardo Leonelli, Elena Longaroni.

Danzatrici: Emanuela Cassetti, Francesca Passini, Mia Venezi.

Coreografie: Romana Sciarretta.

Trattamento sonoro: Alessandro De Florio.

Scene: Paolo Leonelli.

Costumi: Marinella Pericolini, Anticus, Antica Porta del Titano, Avalon.

Stoffe: Donatella Tessuti.

Grafica: Fenix Ars.

Foto: Simone Farinon.

Ufficio Stampa: Francesco Mazzilli.

Audio e luci: S.S. Service.

Un ringraziamento speciale a: Circolo della Scherma di Terni, Alessio Foconi, Fabrizio Longaroni, Simone Neri, Eleonora Bordi.

Venerdì 2 agosto - Teatro Caio Melisso di Spoleto (Piazza Duomo, 4). Prevendita presso BOX 25 (Piazza della Vittoria 25) orario 9:00-20:00 Tel. 0743 47967 e acquisto online su ticketitalia.com. Biglietto intero 15,00 euro, ridotto 12,00 euro (Under 18 e Over 65).