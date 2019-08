Cultura e Spettacoli, 20 Agosto 2019 alle 11:17:14

Domenica (25) alla Sala Pegasus torna 'Visioni d'Autore'

La regista Laura Luchetti presenterà la sua opera “Fiore Gemello”, proiettata per la prima volta al Festival di Toronto

Proseguono alla Sala Pegasus gli appuntamenti con Visioni d’Autore, rassegna sul cinema autoriale italiano. Domenica 25 agosto 2019 alle ore 21:00 sarà ospite in sala per incontrare il pubblico la regista Laura Luchetti per la presentazione del film “Fiore Gemello”.

“Fiore Gemello” racconta la vicenda di Basim, un immigrato clandestino proveniente dalla Costa d’Avorio e di Anna, la figlia di un trafficante di migranti. In fuga attraverso i paesaggi misteriosi e bellissimi della Sardegna, troveranno insieme, nell’amore l’uno per l’altra, la forza per camminare verso il futuro, senza più guardarsi alle spalle.



La regista Laura Luchetti ha diretto cortometraggi, video musicali, spot pubblicitari, documentari, spettacoli teatrali. Il suo primo film, “Febbre da fieno”, ha partecipato a numerosi festival internazionali. Ha diretto due cortometraggi in stop motion: “Bagni”, candidato al Nastro d’argento, e “Sugarlove”, appena presentato alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Il suo secondo lungometraggio “Fiore gemello” (il cui copione era stato selezionato nel 2015 all’Atelier della Cinéfondation del Festival di Cannes e al Sundance Screewriters Lab), ha avuto la sua prima mondiale all’ultimo Festival di Toronto.

Visioni d’Autore è organizzato da Comune Di Spoleto, MAIA Associazione Culturale e Cinéma Sala Pegasus.