Spoleto - Ambiente e Territorio, 30 Agosto 2019 alle 16:14:56

Caccia, preapertura saltata in Umbria, Tracchegiani: 'Ennesimo regalo di una sinistra al capolinea'

Il coordinatore regionale di Cambiamo: 'La presunzione di questi rappresentanti ha rovinato ogni materia pubblica, anche la caccia. Con noi alla guida rivoluzioneremo tutti gli organi che gestiscono l'attività venatoria'

Riceviamo e pubblichiamo dal coordinatore regionale di Cambiamo, Aldo Tracchegiani: "Il teatrino sulla preapertura in Umbria, al quale stiamo assistendo in queste ore, non rappresenta nulla se non l'ennesima operazione raffazzonata della sinistra in materia di gestione venatoria. Una sinistra scialba, approssimativa

e in disarmo, che per anni ha gestito la materia caccia con lo stesso, presuntuoso atteggiamento "grazie" al quale ha mandato all'aria tutte le altre branche della pubblica amministrazione regionale.

A pagare il prezzo di tutto ciò sono, come sempre, i contribuenti: in questo caso i cacciatori, mal rappresentati dalle associazioni venatorie regionali, piegate al volere della politica e dunque lontane dall'assolvere la funzione per la quale sono nate. Perché, ad esempio, nessuna associazione venatoria ha chiesto alla Regione di domandare il parere dell'Ispra già a giugno? Perché il calendario venatorio è uscito così in ritardo rispetto a quanto prescritto dalla legge quadro nazionale 157/92? Dov'erano le associazioni venatorie nella Consulta regionale, quando si potevano battere i pugni sul tavolo e, se necessario, ribaltarlo?

La verità è che i cacciatori sono rappresentati da esponenti della politica anche all'interno dell'associazionismo, il che rende impossibile un corretto confronto con le istituzioni. Perché altrimenti, mi domando, le associazioni venatorie non hanno ancora organizzato un'azione legale di classe per chiedere il ristoro dei danni a una Regione Umbria che ha prodotto il calendario venatorio in netto ritardo rispetto ai tempi di legge e, cosa ancor peggiore, a differenza di TUTTE le altre regioni italiane non si è adoperata correttamente per la preapertura, discriminando i cacciatori umbri rispetto ai loro colleghi di tutta Italia?

A questo punto, come tutti i cacciatori di buonsenso si augurano, vale la pena annullare anche la seconda domenica di preapertura, quella dell'8 settembre. Per quella data, infatti, le tortore saranno già andate tutte via: si rischierebbe soltanto di consegnare a qualche esaltato le altre specie selvatiche, che saranno cacciabili a partire dal 15 settembre, vale a dire appena una settimana più tardi.

La corretta preapertura, se si parla di tortora, deve riguardare le prime giornate utili di settembre, dato che il piccolo columbide comincia a migrare già dopo ferragosto: nelle regioni normali, infatti, le date sono il 1 e 2 settembre. Soltanto in Umbria, senza alcun riguardo per la scienza e la tecnica venatoria, si erano scelte le prime due domeniche, il che rende completo il disastro di questa giunta regionale assurda.

Quando avremo noi il controllo degli organi regionali, vale a dire dopo il 27 ottobre prossimo, in materia di caccia daremo voce a chi la caccia la conosce veramente e la rispetta: vale per la Consulta come per gli Atc. Saranno i cacciatori a decidere concretamente, con assemblee e primarie, chi potrà rappresentarli in seno agli organi di indirizzo, che saranno rivoluzionati. Altro che vecchi tromboni della politica!".