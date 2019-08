Politica, 31 Agosto 2019 alle 15:37:27

Parte il 'Cambiamo Tour' a Matera: Umbria presente

La Capitale Europea della Cultura scelta da Toti come prima tappa del viaggio attraverso l'Italia. Il coordinatore regionale Tracchegiani presente con una delegazione. 'Presto i primi circoli'

Cambiamo Umbria presente a Matera, per dare il via al nuovo corso del centrodestra italiano insieme a Giovanni Toti. Parte dalla Capitale Europea della Cultura 2019 il tour "Cambiamo Insieme", della nuova formazione politica Cambiamo fondata dal governatore della Liguria. Lunedì 2 settembre, a partire dalle 19 in piazza San Francesco d'Assisi a Matera, si svolgerà ilprimo di una serie di incontri che porteranno Cambiamo in tutta Italia.

L'Umbria sarà presente da subito insieme al coordinatore regionale Aldo Tracchegiani, che insieme al suo collega Pietro Laffranco sta già preparando le liste per le imminenti regionali nel Cuore verde d'Italia, in programma il prossimo 27 ottobre. "Insieme a una nutrita delegazione - dichiara Tracchegiani - abbiamo organizzato la trasferta a Matera, per portare il nostro sostegno a Giovanni Toti e ribadire che senza un cambiamento reale ogni ipotesi di coalizione si riduce a meri conteggi matematici, che poco ci interessano. Vogliamo partire dai programmi, dalle piccole e medie imprese, dal ceto che produce attraverso criteri di capacità, meritocrazia e, quindi, libertà".

Grande è il fermento in tutta l'Umbria per il nuovo movimento di centrodestra: "Siamo in procinto - aggiunge Tracchegiani - di aprire la nostra prima sede sul territorio, mentre a breve organizzeremo una serie di convegni su temi che riguardano direttamente la gente, che vive sulla propria pelle i disastri della politica attuale".

Per informazioni e adesioni tracchegiani.cambiamo@gmail.com oppure 3355952974.