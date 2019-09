Ambiente e Territorio, 01 Settembre 2019 alle 10:05:09

Niente preaperture in Umbria, Lando Loretoni (Libera Caccia): 'Non è vero che la politica ha fatto tutto il possibile'

'Le elzioni anticipate on c'entrato: da un anno sollecitavamo il Piano faunistico venatorio'

"Quella di oggi doveva essere una giornata di festa in Umbria. La giornata di preapertura, che dà inizio alla stagione venatoria. Così non sarà, perché la preapertura di oggi, come quella di domenica 8 settembre, è saltata perché la politica non ha tenuto nella giusta considerazione le istanze di 23mila cacciatori. Una

scelta pesante, di cui la politica regionale sarà chiamata ad assumersi le proprie responsabilità, perché di responsabilità si tratta". Parole dure quelle rivolte alla politica umbra dal presidente umbro della Libera Caccia, Lando Loretoni, alla vigilia della mancata preapertura, saltata a causa del mancato parere (obbligatorio ma non vincolante, dell'Ispra).

Una limitazione gravissima, quella delle mancate preaperture, di fronte alla quale Loretoni non accetta le spiegazioni fornite dall'assessore Ferndanda Cecchini: "Pilatescamente si lava le mani, dicendo che ‘la politica ha fatto tutto il possibile'. Ma in realtà - tuona il presidente umbro dell'Associazione Nazionale Libera Caccia - è il risultato di una serie di errori condotti dalla politica in Umbria, che ha affrontato il tema dell'attività venatoria e della tutela ambientale in modo errato, sin dall'inizio, nonostante i consigli e le sollecitazioni che arrivavano dal mondo venatorio".

"I problemi legati alla conclusione anticipata della legislatura non sarebbero sorti qualora si fosse agito per tempo come richiesto dai cacciatori" prosegue Loretoni, ricordando come già in inverno, di fronte ai ritardi nei lavori per la definizione del Piano faunistico venatorio, la Libera Caccia avesse messo a disposizione i propri esperti nazionali e regionali per velocizzare i tempi, nell'interesse del mondo venatorio e della corretta salvaguardia ambientale.

I tanti errori compiuti dalla politica regionale in materia venatoria, per Lando Loretoni, sono del resto dimostrati anche dai contenuti del Calendario venatorio 2019/20, al di là della singola vicenda delle preaperture.

"Quando la Regione ci inviò la bozza del nuovo Calendario Venatorio - ricorda Loretoni - la Libera Caccia presentò una serie di osservazioni, basate sulle valutazioni scientifiche dei nostri esperti. E voglio brevemente ricordare le nostre proposte. In merito alla preapertura, per la quale consigliavamo un apposito atto amministrativo, si indicavano tra le specie di prelievo la tortora africana, i corvidi e il colombaccio. Per la specie colombaccio, in particolare, sulla base delle valutazioni fatte dai cacciatori, si invitava la Regione a valutare la possibilità di abdicare alla preapertura per permettere di usufruire delle 10 giornate a febbraio come previsto dalle legge 157/92 e sue modifiche. In particolare, anche alla luce dell'esperienza toscana, Anlc proponeva di autorizzare il prelievo del colombaccio nei giorni 15 e 21 settembre, dal 1° ottobre al 31 gennaio e dal 1° al 10 febbraio. Per il cinghiale, Anlc chiedeva di valutare lo spostamento dell'attività venatoria al 1° novembre. Le altre proposte riguardavano la quaglia, chiedendo la possibilità del prelievo per almeno mezza giornata nei giorni 11, 14 e 15 settembre e, infine, di allungare di 15 minuti l'orario del termine della giornata venatoria, almeno per la caccia agli acquatici. Proposte ragionevoli e basate, ripetiamo, su studi scientifici. Ma che non sono state accolte. Dire quindi oggi, di fronte alla beffa delle preaperture, pur con troppe limitazioni, saltate a causa del ritardo dell'Ispra, che la politica regionale ha fatto la propria parte, come detto dall'assessore Cecchini, ci sembra un volersi lavare le mani. Perché in realtà i ritardi di queste ultime settimane legati anche alla crisi politica - prosegue Lando Loretoni - sono la conseguenza di una mancanza di reale interesse ai temi venatori che si è protratta nei mesi passati".

Loretoni conclude ricordando l'ultimo appello del presidente nazionale della Libera Caccia, Paolo Sparvoli: "Il nostro presidente ha scritto una lettera all'assessore Cecchini, invitandola ad avere coraggio per risolvere un problema che, come ha spiegato, è stato creato dagli uffici dell'Assessorato e da tutta la Giunta. Quel coraggio che però - conclude - non c'è stato. E dire che questa Giunta regionale si è vantata tante volte di essere europeista: vada a vedere, l'assessore Cecchini, da quanto tempo è iniziata l'attività venatoria in gram parte dei Paesi europei. Ma senza dover andare troppo lontano, basterebbe vedere come si è fatto in altre regioni italiane, anche limitrofe".