Società, 14 Settembre 2019 alle 08:44:51

Oggi (14) la presentazione del nuovo libro di Roberto Di Sante 'Corri dall'Inferno a Central Park'

L'iniziativa si svolgerà nella sala della pastorale giovanile

È in programma sabato 14 settembre alle ore 17, la presentazione del libro di Roberto Di Sante "Corri dall'Inferno a Central Park". Arrivato alla quinta edizione, il libro racconta la storia di un uomo che guarisce da una grave malattia, preparandosi per correre la Maratona di New York.

L’incontro, che sarà moderato dal giornalista Moreno Carlini, si terrà in Piazza Garibaldi nella sala affrescata della Pastorale Giovanile. L’ingresso è libero.

Un uomo precipita dal quarto piano. La sola scelta che gli è rimasta per smettere di soffrire. Mentre cade esprime l’ultimo desiderio. Il suo corpo si blocca a pochi centimetri dal suolo. Un filo di luce scende dall’alto, lui ci si aggrappa e prova a fuggire dal pozzo buio che lo ha inghiottito: la depressione. Aldo Amedei è un giornalista di successo che ha perso tutto. Anche i sogni. Il passato è rimpianto, il presente è popolato da mostri e fantasmi, ma lui prova a seguire quel filo, quel folle desiderio che lo aveva tenuto in vita: correre la maratona di New York. Non sa nemmeno perché lo ha espresso, lui che prende la macchina anche per fare cento metri. Comincia a correre, come un evaso braccato dai suoi incubi. Cade, si rialza. Cade ancora e si rimette in piedi. E ogni volta fa sempre più male. Ma lui non molla. Per amore e con l’amore di Teresa, la sua giovane compagna. Sputando l’anima lungo strade piene di fatica, angeli e avvoltoi. Tornando alla vita, alla passione, ai sogni. Con l’aiuto di un medico viaggiatore, un coach inaspettato e un nipote più folle di lui. Diventando un altro, stampando altri nel cuore. Tra risate, sorprese e nuove emozioni. Ma i suoi nemici non mollano, lo inseguono decisi a riportarlo nel pozzo. Tutto torna ancora in gioco, nell’ultima sfida, tra la vita e la morte: 42 chilometri e 195 metri. Contro vento e contro tutto. Dall’inferno a Central Park.

Roberto Di Sante, giornalista professionista del Messaggero prima in Cronaca poi agli Interni-Esterni. Due volte tra i vincitori del Premio Nazionale Cronista (1994 e 1997). Autore teatrale, tra i suoi lavori “Tassinar in Love” rappresentata per quattro stagioni a Roma.