Spoleto - Società, 26 Settembre 2019 alle 10:49:20

Il counselling a supporto delle nuove complessità territoriali

Oltre 70 professionisti in arrivo in città per seguire il convegno in programma nel fine settimana

Oltre 70 counsellor professionisti si sono dati appuntamento a Spoleto il 28 e 29 settembre per seguire il convegno dal titolo "Il counselling a supporto delle nuove complessità territoriali", il 12° organizzato dal Coordinamento regionale Lazio-Marche-Umbria del CNCP, Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti. Il CNCP è un'associazione nata nel 2002 per promuovere la diffusione del counselling e successivamente per definirne e attestarne gli standard qualitativi, in accordo con la Legge n. 4/2013.

Ma cos'è il counselling e chi è il counsellor?

Il Counselling è un processo relazionale tra Counsellor e Cliente, ovvero un percorso in cui il Cliente, grazie al confronto con il Counsellor, può accrescere il suo livello di autonomia e di competenza decisionale, mediante l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei propri bisogni e del proprio potenziale di risorse personali. Il Counsellor è la figura professionale che, senza la necessità di giudicare le sue scelte, aiuta il Cliente a cercare soluzioni su specifici problemi di natura non psicopatologica e quindi, in tale ambito, a prendere decisioni, a gestire crisi, a migliorare relazioni, a implementare le risorse personali, a promuovere e sviluppare la consapevolezza di sé.

Questa figura professionale si pone quindi al servizio delle persone e delle comunità per aiutare a migliorarne l'approccio alla vita personale e alle relazioni. In quest'ottica i counsellor si interrogano sui problemi con cui i loro clienti si confrontano: il convegno di Spoleto, in particolare, pone al centro l’analisi del tessuto delle comunità locali e delle nuove complessità che devono affrontare, in riferimento ai diversi servizi presenti sul territorio - assistenziali, scolastici, organizzativi - e alle relazioni tra individui, gruppi e istituzioni.

Un momento di riflessione importante per poter diffondere benessere sociale rispondendo alle sfide del nostro tempo. Per info: www.cncp.it. Riferimenti e contatti: Coordinamento Regionale CNCP Lazio-Marche-Umbria, laziomarcheumbria@cncp.it.