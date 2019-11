Spoleto - Società, 08 Novembre 2019 alle 10:18:42

San Salvatore, gara per assegnare la progettazione dei lavori di riparazione: arrivate 8 proposte

Nominata la commissione giudicatrice. Novità in arrivo nei prossimi giorni

Nuovi passi in avanti verso la riapertura al pubblico della basilica di San Salvatore, chiusa al pubblico nel 2016 in seguito ai danni prodotti dal terremoto. La gara per l’assegnazione dei servizi riguardanti la “progettazione definitiva ed esecutiva (compresa la redazione della relazione geologica)”, “il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” e la “direzione dei lavori” si sta infatti per concludere:

8 le proposte pervenute, che la commissione giudicatrice andrà ad analizzare nelle prossime ore. L’importo posto a base di gara è pari a 238.645,55 euro e l’appalto, che prevede anche la “redazione della relazione geologica” ed il “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”, verrà assegnato seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai partecipanti, nello specifico, è stato richiesto di minimizzare (od escludere del tutto) l’utilizzo delle risorse materiali non rinnovabili in favore di quelle naturali e dei materiali riciclati in modo tale da garantire “la massima manutenibilità, il miglioramento del rendimento energetico, il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, la durabilità dei materiali e dei componenti, la sostituibilità degli elementi, la compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed un’agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo”.

Le prestazioni richieste andranno eseguite entro 120 giorni “consecutivi” a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. “La progettazione nell’ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta ai principi di sostenibilità ambientale”. Nel caso in cui “si ravvisi la necessità di introdurre varianti, integrazioni o aggiunte per cause addebitabili ad errori o omissioni in sede di progettazione nessun compenso o rimborso è dovuto all’affidatario. Il corrispettivo per il presente incarico, fisso ed invariabile, si intende omnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dello stesso”.

Una volta ufficializzato il nome della ditta vincitrice della gara, il Comune procederà a pubblicare il bando teso all’assegnazione dei lavori di riparazione della chiesa (divenuta patrimonio Unesco dal 2011), finanziati per un totale di 1.200.000 euro nell’ambito del “secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018”.