Spoleto - Sport, 09 Dicembre 2019 alle 10:41:59

Edoardo Capotondo sogna Leclerc e vince sul Kart a 11 anni

Re.Be. [Fotogallery]

C’è un tempo per sognare ed uno per vincere. Edoardo Capotondo, 11 anni,ne ha dovuti aspettare quattro per salire sul podio. In questo fine settimana, all’Hotel Grassetti di Corridonia, “Edo#22#” è stato premiato per il secondo posto nella “Cup Race U.m.a. T.E.R”, il campionato interregionale Umbria, Marche, Abruzzo e Molise di karting. Edoardo Capotondo quest’anno ha corso nella categoria 60 cc., ed ha vinto tre gare a bordo del suo Tony Kart

preparato dal papà Stefano che gli fa da team manager e da meccanico. Per il giovanissimo pilota spoletino, tifosissimo della Ferrari e del suo astro nascente Leclerc, questa è la seconda stagione in una competizione ufficiale. Ma la passione per il kart è iniziata quattro anni fa quando ha cominciato a provare l’ebbrezza della velocità sulle piste del Centro Italia con il primo kart assemblato dal papà. Un secondo posto che vale quanto una vittoria considerando che Edo ha saltato per un infortunio le prime tre gare di campionato ma, tranne in una, è salito sempre sul podio. “La vittoria più bella? Sicuramente quella di Corridonia dove ho dovuto lottare in un lungo testa a testa con il mio avversario più pericoloso che poi ha vinto il campionato”, ricorda Edoardo. Insomma, la stoffa per diventare un campione c’è ed è quella giusta. E la prossima dovrà essere la stagione della consacrazione per il giovanissimo talento spoletino. Non fosse altro per ripagare i sacrifici che sta facendo insieme ai suoi genitori Stefano e Sabrina, che lo seguono ovunque e lo sostengono appassionatamente in questa avventura.