Spoleto - Ambiente e Territorio, 19 Gennaio 2020 alle 11:10:06

Progetto 'Lucus' per il rilancio di Monteluco, partita la gara per assegnare i lavori

Gli interventi mirati a riqualificare il patrimonio ambientale ed edilizio della montagna spoletina

Avviata la gara per assegnare i lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio ed ambientale di Monteluco previsti dal progetto “Lucus centro di promozione del turismo slow - Cultura spiritualità e natura”. Lo ha annunciato il Comune, attraverso la determinazione dirigenziale n. 1714 pubblicata nell’albo pretorio: alla procedura attivata

in maniera telematica sulla piattaforma “Net4market” parteciperanno 20 operatori economici “desunti dall’elenco approvato con D.D. n. 620 del 03/06/2019”. Gli interventi sono finanziati dalla Regione per un totale di 645.390 euro a cui se ne sono aggiunti altri 20.730 messi a disposizione dal Municipio: 289.767,03 euro sono destinati alle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti, 100.000,73 ai percorsi, 11.663,72 agli arredi, 14.294 alla segnaletica, 39 mila alla progettazione e all’esecuzione delle operazioni immateriali relative all’offerta connessa al patrimonio outdoor e 27.200 agli allestimenti didattico-naturalistici. “La completa realizzazione del progetto - è scritto - riveste interesse pubblico in quanto consente la valorizzazione della zona, come prevista dalle linee di mandato dell’attuale Amministrazione comunale nonché attesa dalla Pro Loco Monteluco recentemente costituitasi”.

Il progetto, redatto dall’ufficio ambiente del Municipio, permetterà di: dare nuova vita alle strutture esistenti e da anni in stato di abbandono (l’ex tiro a volo, l’ex cava, l’ex centro visite del Wwf ed il campo sportivo) migliorandone le prestazioni energetiche e l’accessibilità; di ripristinare gli itinerari storico-tradizionali su una rete di circa 72 km riconnettendoli con la rete escursionistica umbra (Cammino francescano, ex ferrovia Spoleto-Norcia, Sentiero degli Ulivi) e organizzandoli in percorsi tematici di scienza e cultura ambientale in modo tale da “favorire la pratica di attività sportive ed outdoor”.

Il pacchetto comprende anche il completamento dell’Ippovia regionale che dal lago Trasimeno, passando per Città della Pieve, Allerona, Orvieto, Corbara e Acquasparta si interrompe a Montebibico: in particolare, si lavorerà per aprire un nuovo tratto di 47 km circa (già individuato sulla viabilità minore esistente) che colleghi Montebibico, Spoleto, Patrico, Acquaiura ed Ancaiano con Ferentillo e che verrà dotato di un’apposita segnaletica. Infine, grazie ai fondi ottenuti si procederà pure alla realizzazione di campagne, video, app, gadget e portali online promozionali. “Le risorse impiegate attiveranno un fattore moltiplicatore nella promozione della cultura, dello sport e della scienza in ambito sia internazionale che locale”.