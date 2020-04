Coronavirus, diario dell'emergenza, 04 Aprile 2020 alle 22:10:46

'Io, il sindaco che ha coniato moneta per aiutare i bisognosi alla faccia della burocrazia'

Spoletonline intervista Giovanni Fortunato, il primo cittadino di Santa Marina che ha emesso 100 mila euro in buoni spesa per le famiglie in difficoltà



Daniele Ubaldi

Oltre che negli ospedali, come noto, l'emergenza Covid-19 si fa sentire anche nelle tasche degli italiani. E allora, in attesa degli aiuti del governo, ci pensa il sindaco. Succede a Santa Marina, in provincia di Salerno, comune del Cilento famoso per la sua frazione marittima di Policastro Bussentino. Giovanni Fortunato, ingegnere civile di 52 anni, già consigliere

regionale in Campania, dal 2016 è sindaco di Santa Marina, dove il bilancio del Coronavirus è ancora fermo a "0" alla casella dei contagi, nonostante la vicinanza con i comuni della zona rossa di Vallo di Diano. Da qualche giorno il sindaco ha deciso di coniare una moneta locale, per un importo complessivo di 100 mila euro, vale a dire tre volte gli aiuti destinati dal Governo per gli indigenti del proprio Comune. Idea stravagante? Forse. Sta di fatto che è giuridicamente percorribile, al punto che la prima tranche di 30 mila euro è stata appena immessa in circolazione fra i residenti, che possono utilizzare queste nuove banconote per acquistare i generi di prima necessità all'interno del perimetro comunale. Spoletonline ha contattato il sindaco di Santa Marina per capire meglio come funziona.

Sindaco, come va nel suo Comune? "Abbastanza bene, devo dire. Stiamo lottando per evitare questo subdolo microbo, pericolosissimo. Il nostro paese è un crocevia verso Palinuro, Camerota, Maratea e molti altri comuni, pertanto è fondamentale il controllo degli accessi. Rispetto all'ordinanza regionale e alle disposizioni governative ci siamo mossi in anticipo di dieci giorni, con delle ordinanze comunali relative agli spostamenti, alle strade secondarie, agli accessi da parte dei non residenti, la chiusura degli impianti sportivi ecc. Ho interrotto tutto in maniera preventiva, guardando ciò che succedeva in Cina. Inizialmente tutti sorridevano, ma oggi purtroppo ritengo che stiamo pagando le conseguenze, in vite umane e in termini di forte crisi economica, soprattutto per un ritardo di almeno 15 giorni".

Quante sono le domande per i bonus spesa governativi sinora pervenute? "Circa 200, il che significa un po' meno di un terzo del totale delle famiglie che vivono nel nostro Comune. E' un dato drammatico, che mi ha fatto pensare che non si potevano attendere i tempi del Governo e della burocrazia".

Così ha deciso di stampare moneta. "Subito. Ho deciso di mettere a disposizione 100 mila euro per la mia popolazione, stampando banconote da utilizzare come buoni spesa per l'acquisto dei beni di prima necessità. I tagli che abbiamo deciso di coniare sono quattro, tutti piccoli: si va da 50 centesimi fino a 10 euro. Questo perché vogliamo che vengano utilizzati anche come resto dai negozianti, senza arrotondamenti come avviene, purtroppo, per altri tipi di buono, che costringono spesso il consumatore a rinunciare a parte del titolo d'acquisto oppure ad aggiungere del denaro in cartamoneta per completare la transazione".

Che validità hanno queste banconote? "Assoluta. il negoziante pagato con i buoni può decidere di spenderli a sua volta all'interno del nostro territorio comunale, può anche usarli come resto oppure, infine, recarsi in Comune e riconsegnarceli, per poi ricevere un bonifico di pari importo. A tutti gli effetti questi buoni sono intercambiabili con l'euro. Giuridicamente nessuno voleva crederci: ma sono buoni spesa, non cambia nulla con i buoni pasto se non il fatto, importante, che questi sono soldi. Ho messo anche il taglio da 50 centesimi proprio per evitare gli arrotondamenti. Sono a tutti gli effetti soldi veri, che il Comune riconosce con bonifici equivalenti".

E' vero che, rispetto agli aiuti governativi, avete stampato il triplo dell'importo destinato a Santa Marina? "Più o meno il triplo, sì. Il che rappresenta, credo, una significativa iniezione di economia per le nostre famiglie. Adesso arriva Pasqua e la gente deve spendere, non può aspettare i soldi del Governo con i tempi del Governo. In questo modo vanno in farmacia, al supermercato, in ferramenta o dove devono andare. Le banconote sono s tutti gli effetti soldi veri, che valgono all'interno del nostro perimetro comunale. E poi c'è il pacco alimentare".

Cioè? "L'abbiamo dato a tutti. E' una bella spesa, ricca: 360 euro per ogni famiglia che ne ha fatto richiesta. Dentro c'è di tutto: vino, lamette da barba, pane, latte, carta igienica, pasta, riso... Una spesa per tutta la famiglia, insomma".

In pratica avete preso le richieste delle famiglie... "Sì, abbiamo informato tutti i cittadini circa la possibilità di ricevere il pacco alimentare e anche di percepire una somma di banconote 'nostre', variabile da 100 a 500 euro a seconda del posto in graduatoria. Dopodiché il pacco lo abbiamo dato a tutte le famiglie richiedenti, mentre i buoni acquisto sono stati assegnati sulla base, appunto, dei bisogni della popolazione".

Ci spieghi, per favore, il criterio che avete seguito per assegnare le varie somme. "Ovviamente ci siamo rivolti verso i più bisognosi, ma tenendo ben presente che i bisognosi di oggi sono diversi, e molti di più, rispetto a quelli che seguivamo con i nostri servizi sociali. Pertanto, ad esempio, l'Isee non è assolutamente un parametro certo e vero, perché chi guadagnava l'anno scorso oggi magari non guadagna. Quindi, in pratica, per prima cosa ho chiesto a tutti di fare domanda, tenendo conto che chi chiede aiuto vive sempre e comunque una condizione di imbarazzo. Non ho posto troppi paletti, perché in questo momento di bisogno il senso di comunità si è ricostituito tra la mia gente, che si sta ritrovando. Ho, ovviamente, chiesto la composizione del nucleo familiare, il numero dei componenti, l'età e l'eventuale presenza di anziani o disabili. Dopodiché ho chiesto se la famiglia percepisse altri redditi sussidiari e, infine, ho stilato la graduatoria per poi procedere alle distribuzioni dei buoni".

E le risorse per realizzare tutto ciò dove le avete trovate? "Chi amministra una comunità è, prima di tutto, un buon padre di famiglia che deve tener conto anche delle emergenze. Per far questo le risorse nel bilancio le deve avere, magari un po' da una parte un po' dall'altra. Penso, ad esempio, al concorso dei vigili urbani straordinari, che indiciamo ogni anno (a Santa Marina i residenti sono 3200, ma d'estate gli abitanti diventano circa 15 mila, ndr). Ho potuto assumere dieci vigili urbani straordinari, e posso utilizzarli per i controlli in maniera ufficiale e rigorosa (attualmente la polizia locale presidia giorno e notte le strade d'accesso al territorio comunale, ndr). Se non lo avessi potuto fare, oggi non ci sarebbe qualcuno deputato a tale compito: sappiamo tutti che con il volontariato non si ottiene lo stesso effetto, neanche dal punto di vista giuridico, oltre che pratico".

Si rende conto che il Suo è uno schiaffo in faccia alla burocrazia? "Faccio politica fin da ragazzo; ho fatto opposizione per 15 anni, sono stato consigliere provinciale e poi regionale. Mi scontro spesso con il cosiddetto 'presistema', però la gente mi vuole bene perché quando dico una cosa poi la faccio, e se sono rimasto nella mia terra d'origine è proprio per contribuire a dare un senso al nostro territorio, al Sud. Riguardo la burocrazia, certo che le monete sono uno bel ceffone. Le ho stampate per tre motivi".

Quali? "Dare risposta immediata ai bisognosi che non possono aspettare le lungaggini statali; realizzare una provocazione diretta a questa Europa, che con l'Italia si comporta da matrigna e ci vuol far fare la fine della Grecia 3; e poi dare una spinta verso il senso d'appartenenza della mia cittadinanza, che in questa fase buia sembra essere tornato vivo. In ogni moneta ho messo due foto, una di Santa Marina e l'altra di Policastro. Ho voluto inserire i posti più significativi perché il senso di appartenenza può essere un valore aggiunto che ritorna, un possibile motivo di riscatto per costruire il futuro. Io sono fiducioso su questo aspetto, ma dipende molto dalle prossime mosse del Governo. Perché se dai i finanziamenti a goccioline alla fine la vasca la riempi pure, ma i pesci nel frattempo sono tutti morti. Noi questo non lo vogliamo".

Insomma, per Fortunato è la burocrazia il male dell'Italia. "La burocrazia in Italia ha sempre intasato ogni processo, ma non è un fenomeno casuale. Il mio piccolo comune funziona perché è snello, la burocrazia deve essere veloce, il dipendente guadagna e quindi deve fare le pratiche. La vera mafia sono i dirigenti pubblici apicali, è una perversione. Appena si vincono le elezioni o si ha la forza di spostare tutto, oppure governano loro. Questo vale per le Regioni come per i Ministeri, sono i dirigenti a governare, a scrivere le leggi e a sbagliarle, anche. A maggior ragione oggi, che la classe politica non è preparata, sia politicamente sia a livello di conoscenza del funzionamento dell'apparato burocratico".

Per finire, come si è mosso per evitare il rischio delle falsificazioni dei buoni spesa? "Chiaramente ci siamo posti anche questo problema. Faccio il timbro a secco, chiudo la firma con un altro timbro dietro, in corrispondenza della congiunzione con la matrice, e quindi rimane la firma a metà. E' difficile falsificarli. Poi è ovvio che siamo pronti a modificarli e migliorarli strada facendo".

Del sindaco Fortunato e della sua idea hanno già parlato Tg2, Il Giornale e altri organi di informazione di vario respiro. Senza dubbio si tratta di un esempio di creatività amministrativa, quello di Santa Marina, che potrebbe essere di ispirazione anche per altre amministrazioni.