Per il Comunale allo studio una convenzione che ripiani i debiti passati

Tre punti per sperare. Nella ipotetica classifica di merito tra le seconde classificate in Eccellenza, lo Spoleto sarebbe ultimo con tre soli punti. E questo senza tenere conto della Coppa Disciplina e degli impianti. Su questo fronte, infatti, l’emissario della società biancorossa, l’avvocato Marco Bellingacci, ha iniziato a tessere la tela del dialogo con il sindaco Umberto De Augustinis. Che, stando alle indiscrezioni filtrate nell’ambiente biancorosso,si sta dimostrando più ben disposto nei confronti della società di cui è presidente la principessa Norah Al Saud, dimostrando un’apertura insperata verso la richiesta di concessione dello stadio.

Anche perché il danno di immagine per la città, nel caso in cui la squadra non potesse disputare la D per la mancanza di un impianto dove poter disputare le partite casalinghe, sarebbe incalcolabile. Una vicenda che sembra ricordare vagamente quanto accaduto con la Spoleto Mtb per la Spoleto Norcia in mountain bike, con un De Augustinis che, dopo il muro contro muro iniziale, è stato “fulminato” sulla via del dialogo. E così sembra anche nei confronti dello Spoleto, dopo le possibilità assolutamente concrete di un ripescaggio della squadra biancorossa nel campionato di serie D. Il nodo è quello dei 30 mila euro di credito che l’ente locale vanta con le gestioni societarie precedenti. Ed il modo per scioglierlo passa attraverso una convenzione poliennale sulla base della quale lo Spoleto si farebbe carico di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, a cominciare dal rifacimento del manto erboso. Fermo restando che il costo delle utenze graverebbe sulla società calcistica. Intanto, il format dei campionati sui cui dovrà pronunciarsi (forse il prossimo 8 giugno)la Figc prevede sette promozioni aggiuntive alle 28 vincenti dei gironi regionali, più un posto per la Coppa Italia di Eccellenza.

E visto che sarebbero confermate, anche se il condizionale è d’obbligo, le 36 retrocessioni dalla serie D , ecco che dovranno essere assicurate anche altrettante promozioni dall’Eccellenza: appunto 28 vincenti, 7 seconde e una di Coppa. E la situazione per gli otto posti disponibili appare molto più incerta: la Coppa Italia di Eccellenza si è fermata al primo turno della Fase Nazionale, ben lontana quindi dall’esprimere un nome. E per le sette seconde, invece, la situazione potrebbe essere di non difficile soluzione: la scelta più ovvia sarebbe quella di inserire le 28 seconde in una classifica di merito, di fatto identica o quasi a quella che viene stilata per i ripescaggi estivi, appoggiandosi ai criteri già stilati a novembre, con solo pochi aggiustamenti (il merito sportivo non potrebbe prevedere i punteggi conquistati negli spareggi, ma si potrebbe dare importanza al distacco dalla prima o alla media punti della stagione). Importante è sottolineare che non si tratterebbero di ripescaggi, ma di promozioni vere e proprie come prevede il format: i ripescaggi, eventualmente, scatterebbero dalla ottava in poi, alternate alle retrocesse dalla D, classificate al terzultimo e quartultimo posto, come sempre. Facendo un calcolo provvisorio, lo Spoleto sarebbe all’ultimo posto utile tra le 28 seconde classificate. Per la cronaca, la prima è la Corticella Bologna con 24 punti, seguita da Montecchio Maggiore (Veneto A) con 23 e Sinalunghese (Toscana B) con 22 punti. Tra dieci giorni, dopo il consiglio federale, il quadro sarà comunque più chiaro.