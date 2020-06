La gustosa specialità di Jacopo Martellini riconosciuta dall'associazione originale pinsa romana

Il Silver Spuleti nell'Olimpo della pinsa romana originale. "Dopo la visione dei video per il controllo qualità da parte di tutto il consiglio, ci complimentiamo per il vostro operato e possiamo considerare idonea alla certificazione l'attività Silver Spuleti vista la correttezza nella lavorazione e nelle singole fasi richieste". A parlare, anzi a scrivere al giovane Jacopo Martellini, non è una guida dell'ultim'ora scaricabile su Internet, ma l'Associazione originale pinsa romana, che da qualche anno valuta, certifica o boccia le preparazioni e le loro singole fasi.

Un processo affatto rapido da portare a termine, con analisi sui vari impasti, le temperature dell'acqua, quella dell'impasto in uscita prima che venga trasformato nelle famose "palline", e molto altro ancora... Insomma, ci vogliono tempo e maturazione, anche professionale, per ottenere il risultato finale, con l'impasto che deve raggiungere l'80% di idratazione per donare alla pinsa la proverbiale e tanto apprezzata leggerezza.

"In pratica, quando la mangi l'80% di ciò che ingerisci è acqua - spiega Jacopo - il che vuol dire che puoi mangiarne quanta ne vuoi. Tre farine: riso, soia e frumento. Tutte lievitate per almeno tre giorni con il lievito madre. Il risultato è croccante fuori e morbida dentro. La pinsa è principalmente questa: gustosa e molto digeribile".

Più facile a dirsi che a farsi, però: basti pensare che al mondo esiste appena una 90ina di pinserie certificate dall'Associazione, delle quali circa 80 sono in Italia, concentrate quasi tutte nel basso Lazio, qualcuna a Roma, alcune nel Meridione e soltanto due in Umbria, compreso il Silver Spuleti. E' un brand in fortissima espansione, dovuto anche all'altissimo livello di idratazione e leggerezza impossibile da raggiungere con la classica pizza. E allora complimenti alla pinseria originale spoletina Silver Spuleti e... buon appetito a tutti.

Per ulteriori informazioni e per conoscere meglio la pinsa romana originale è disponibile il sito www.pinsaromana.org.