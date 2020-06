Prenota la tua visita guidata con creazione della tavoletta personalizzata e degustazioni ricercate

Dal cioccolato al vino, il mondo di Vetusta Nursia ti aspetta per un viaggio nel principe dei sensi. Una visita guidata, un'esperienza sensoriale che non ha paragoni e, infine, la madre di tutte le esperienze: la prova pratica! "Entrate con noi nel fantastico mondo del cioccolato", è l'invito di Arianna verucci, titolare della Cioccolateria Vetusta Nursia. "Dopo una visita dell'azienda e una spiegazione delle diverse fasi, attraverso le quali si arriva alla tavoletta finale, avrete la possibilità di produrre la vostra propria creazione. Sceglierete tra le varie tipologie di cioccolato (latte, fondente, bianco o ruby), dopodiché vi daremo uno stampo e poi toccherà a voi occuparsi di tutto il resto". Dalla riempitura della forma fino alla fase finale del pacchetto, ogni passaggio sarà nelle mani del visitatore, che potrà poi acquistare e godersi il frutto del proprio gusto, della propria fantasia e, soprattutto, del proprio lavoro.

"In attesa che la tavoletta faccia il suo corso nel tunnel per il raffreddamento - prosegue Arianna - ci sposteremo in uno spazio dedicato alle degustazioni, dove spiegherò le produzioni, le tipologie e le differenze tra le varie fave di cacao".

Ma c'è addirittura di più. Infatti, il cuore dell'esperienza proposta dalla Cioccolateria è la degustazione combinata di cioccolato e vino: "Credo che sia uno dei matrimoni più affascinati e seducenti - spiega ancora Arianna Verucci -, poiché in quest'ambito entra un fattore che va oltre la didattica: sto parlando della creatività, che è prettamente soggettiva, per regalarsi delle emozioni uniche e indimenticabili". Certo, il rischio di sbagliare è elevato: "L’abbinamento vino-cioccolato può risultare ostico anche per grandi esperti", conferma l'imprenditrice. "E' senza dubbio uno degli abbinamenti più difficili da realizzare, per molti addirittura impensabile. Per quanto mi riguarda, ritengo che la sfida sia dura ma non impossibile, purché si disponga di prodotti dalle grandi qualità, sia per quanto riguarda il vino sia il cioccolato. La perfezione non esiste, certo: ma ci si può avvicinare...". E se non ci credete, basta chiamare lo 0743817370, scrivere con Whatsapp al 3395867073 oppure visitare i profili Facebook e Instagram della Cioccolateria Vetusta Nursia. Che aspettate?