Assenti figure di peso sui tavoli regionali della Figc

Poteva essere la giornata della consacrazione per il calcio spoletino ed invece si è trasformata nella giornata della delusione per le società del comprensorio, Clitunno e Superga 48. Il principio adottato dal comitato regionale della Lega nazionale dilettanti, se confermato, assumerebbe un sapore di beffa alquanto discutibile. Siamo sicuri che sia stato premiato il merito? Bisognerebbe capire meglio le motivazioni che hanno spinto il Comitato regionale ad assumere questa decisione. La Clitunno del patron Carlo Pacifici, da sempre modello per efficienza di gestione, aveva terminato il campionato al secondo posto e, secondo quanto si apprende, sarebbe scavalcata dall’Ellera calcio, squadra perugina con un bacino di utenza sicuramente più consono alla categoria. Per quanto riguarda la Superga '48, società che si è contraddistinta in questi ultimi due anni per programmazione e per una politica sportiva che è in forte espansione, sarebbe stata supera dal Todi solo perché quest'ultimo avrebbe vinto la Coppa Italia e, forse, perché la città ha un peso specifico diverso a livello regionale. Anche questa decisione lascia un sapore amaro in bocca, anche perché proprio la Superga '48, l’anno precedente, aveva alzato quello stesso trofeo senza essere ripescata. Sicuramente ci sono diversi punti interrogativi che lasciano spazio a diverse interpretazioni e, forse, in passato il nostro comprensorio calcistico e sportivo aveva figure rappresentative che sapevano far valere alcuni aspetti essenziali. Sicuramente manca quella coesione sociale e sportiva tra le società calcistiche del comprensorio spoletino, che serve ad avere una forza maggiore sui tavoli regionali.